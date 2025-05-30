https://ria.ru/20250530/krasnojarsk-2019907982.html
Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка
Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка - РИА Новости, 30.05.2025
Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка
Житель Красноярска подозревается в истязаниях двухлетнего пасынка, против 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:47:00+03:00
2025-05-30T09:47:00+03:00
2025-05-30T09:47:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Житель Красноярска подозревается в истязаниях двухлетнего пасынка, против 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Красноярска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (или в - ред.) иной зависимости от виновного", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, с января по апрель 2025 года мужчина систематически бил своего двухлетнего пасынка. Бабушка мальчика обнаружила следы насилия и обратилась в полицию. Ребенок был сразу изъят из семьи и помещен в дом ребенка, где ему оказывается необходимая помощь. Мальчик находится под временной опекой своей бабушки. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе регионального СК уточняют, что мать про все знала, но, с её слов, мужчина не давал ей защитить ребенка и подходить к нему, так как "он мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться".
https://ria.ru/20250527/istyazanie--2019386392.html
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), пособие по безработице
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пособие по безработице
Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка
В Красноярске мужчину подозревают в истязании двухлетнего пасынка