https://ria.ru/20250530/krasnojarsk-2019907982.html

Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка

Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка - РИА Новости, 30.05.2025

Жителя Красноярска заподозрили в истязании ребенка

Житель Красноярска подозревается в истязаниях двухлетнего пасынка, против 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:47:00+03:00

2025-05-30T09:47:00+03:00

2025-05-30T09:47:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пособие по безработице

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Житель Красноярска подозревается в истязаниях двухлетнего пасынка, против 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города Красноярска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ "истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (или в - ред.) иной зависимости от виновного", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, с января по апрель 2025 года мужчина систематически бил своего двухлетнего пасынка. Бабушка мальчика обнаружила следы насилия и обратилась в полицию. Ребенок был сразу изъят из семьи и помещен в дом ребенка, где ему оказывается необходимая помощь. Мальчик находится под временной опекой своей бабушки. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе регионального СК уточняют, что мать про все знала, но, с её слов, мужчина не давал ей защитить ребенка и подходить к нему, так как "он мальчик, а не девочка, и должен самостоятельно успокаиваться".

https://ria.ru/20250527/istyazanie--2019386392.html

https://ria.ru/20250418/kansk-2011953382.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), пособие по безработице