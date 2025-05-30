https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 30.05.2025

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса

Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, но не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, считает академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:36:00+03:00

2025-05-30T03:36:00+03:00

2025-05-30T03:36:00+03:00

общество

здоровье - общество

китай

гонконг

азия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, но не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с февраля в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Также в СМИ писали, что новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который впервые обнаружили в Китае в марте, стремительно распространяется по всему миру. Сначала он появился в Гонконге и других регионах Азии, а теперь добрался до США. "Первое, что могу сказать, не новый штамм COVID-19, а новый субтип. Помните, у нас, когда началась пандемия, то один субтип появлялся, то другой и так далее. Это принципиально важно. Если бы это был новый штамм COVID-19, это было бы страшно. А если бы там субтип COVID-19, то их мы вот постоянно, они появляются, мы за ними следим, одни начинают доминировать, другие просто сходят с арены", - рассказал РИА Новости Онищенко. Он добавил, что подъем заболеваемости гриппом начинается в октябре и заканчивается в апреле, проходит в холодный период. По его словам, после пандемии эпидемиологи отмечают закономерность, согласно которой COVID-19 распространяется постоянно, на протяжении всего года. В 2024 году было два подъема заболеваемости субтипами COVID-19 - в мае-июне и осенью, перед началом сезона гриппа. "Подъем заболеваемости, скорее всего, будет, но это будет не эпидемический подъем, и конечно же не пандемия, если исходить из тех закономерностей, которые сегодня мы знаем. Я вовсе не призываю всех расслабиться, и ничего не делать, потому что даже если банальный случай COVID-19, который продолжает сейчас циркулировать, кого-то затронет, особенно пожилых людей, то это не совсем безразличная вещь", - сообщил Онищенко. Специалист призвал россиян внимательно следить за здоровьем, а в случае появления недомогания обследоваться.

https://ria.ru/20250320/kovid-2006183766.html

https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, китай, гонконг, азия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, воз