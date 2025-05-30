https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса - РИА Новости, 30.05.2025
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, но не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, считает академик РАН, заместитель президента... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T03:36:00+03:00
2025-05-30T03:36:00+03:00
2025-05-30T03:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, но не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с февраля в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Также в СМИ писали, что новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который впервые обнаружили в Китае в марте, стремительно распространяется по всему миру. Сначала он появился в Гонконге и других регионах Азии, а теперь добрался до США. "Первое, что могу сказать, не новый штамм COVID-19, а новый субтип. Помните, у нас, когда началась пандемия, то один субтип появлялся, то другой и так далее. Это принципиально важно. Если бы это был новый штамм COVID-19, это было бы страшно. А если бы там субтип COVID-19, то их мы вот постоянно, они появляются, мы за ними следим, одни начинают доминировать, другие просто сходят с арены", - рассказал РИА Новости Онищенко. Он добавил, что подъем заболеваемости гриппом начинается в октябре и заканчивается в апреле, проходит в холодный период. По его словам, после пандемии эпидемиологи отмечают закономерность, согласно которой COVID-19 распространяется постоянно, на протяжении всего года. В 2024 году было два подъема заболеваемости субтипами COVID-19 - в мае-июне и осенью, перед началом сезона гриппа. "Подъем заболеваемости, скорее всего, будет, но это будет не эпидемический подъем, и конечно же не пандемия, если исходить из тех закономерностей, которые сегодня мы знаем. Я вовсе не призываю всех расслабиться, и ничего не делать, потому что даже если банальный случай COVID-19, который продолжает сейчас циркулировать, кого-то затронет, особенно пожилых людей, то это не совсем безразличная вещь", - сообщил Онищенко. Специалист призвал россиян внимательно следить за здоровьем, а в случае появления недомогания обследоваться.
https://ria.ru/20250320/kovid-2006183766.html
https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, китай, гонконг, азия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, воз
Общество, Здоровье - Общество, Китай, Гонконг, Азия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, ВОЗ
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
Академик Онищенко заявил, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, но не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), с февраля в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Также в СМИ писали, что новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который впервые обнаружили в Китае
в марте, стремительно распространяется по всему миру. Сначала он появился в Гонконге
и других регионах Азии
, а теперь добрался до США
.
"Первое, что могу сказать, не новый штамм COVID-19, а новый субтип. Помните, у нас, когда началась пандемия, то один субтип появлялся, то другой и так далее. Это принципиально важно. Если бы это был новый штамм COVID-19, это было бы страшно. А если бы там субтип COVID-19, то их мы вот постоянно, они появляются, мы за ними следим, одни начинают доминировать, другие просто сходят с арены", - рассказал РИА Новости Онищенко
.
Он добавил, что подъем заболеваемости гриппом начинается в октябре и заканчивается в апреле, проходит в холодный период. По его словам, после пандемии эпидемиологи отмечают закономерность, согласно которой COVID-19 распространяется постоянно, на протяжении всего года. В 2024 году было два подъема заболеваемости субтипами COVID-19 - в мае-июне и осенью, перед началом сезона гриппа.
"Подъем заболеваемости, скорее всего, будет, но это будет не эпидемический подъем, и конечно же не пандемия, если исходить из тех закономерностей, которые сегодня мы знаем. Я вовсе не призываю всех расслабиться, и ничего не делать, потому что даже если банальный случай COVID-19, который продолжает сейчас циркулировать, кого-то затронет, особенно пожилых людей, то это не совсем безразличная вещь", - сообщил Онищенко.
Специалист призвал россиян внимательно следить за здоровьем, а в случае появления недомогания обследоваться.