Рейтинг@Mail.ru
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019934237.html
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве - РИА Новости, 30.05.2025
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:22:00+03:00
2025-05-30T12:22:00+03:00
экономика
москва
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_d401ec859978618d195c41b734e7b94b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их устранению", организованной Ассоциацией развития аддитивных технологий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На конференции выступили представители отраслевого сообщества, институтов развития и органов исполнительной власти. На повестке дня — действующие инструменты поддержки развития отрасли и предложения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.О мерах поддержки экспортно ориентированных производств рассказал руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он отметил, что Группа Российского экспортного центра оказывает полный комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на внешние рынки.Всего в портфеле РЭЦ — около 150 услуг, которые предоставляются бизнесу на безвозмездной основе: от консультаций по особенностям экспортных рынков до страхования поставок.Актуальными для компаний отрасли металлообработки являются такие меры поддержки, как поиск покупателя, возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж, проведение НИОКР и омологации, а также льготное финансирование."Государственная поддержка такого вида высокотехнологичной продукции как аддитивные средства производства оказывает значимое влияние на развитие отрасли металлообработки. Актуальные меры поддержки Группы РЭЦ доступны для всех представителей отрасли и способны оказать существенную поддержку при осуществлении внешнеэкономической деятельности", — сообщил Бадекин.Подобрать подходящие меры поддержки предприятия могут онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе представлено более 120 сервисов, которые помогают компаниям решить бизнес-задачи на каждом этапе экспортной деятельности.
https://ria.ru/20250529/rets-2019838832.html
https://ria.ru/20250529/kamchatka-2019738650.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c79fae3ca416bbcc3090969a7aac309f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, россия, технологии
Экономика, Москва, Россия, Технологии
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве

РЭЦ: в Москве прошла конференция по аддитивным технологиям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их устранению", организованной Ассоциацией развития аддитивных технологий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"На конференции выступили представители отраслевого сообщества, институтов развития и органов исполнительной власти. На повестке дня — действующие инструменты поддержки развития отрасли и предложения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.
IV ежегодный Всероссийский зерновой форум в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
РЭЦ рассказал о поддержке экспортеров на Всероссийском зерновом форуме
29 мая, 17:47
О мерах поддержки экспортно ориентированных производств рассказал руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он отметил, что Группа Российского экспортного центра оказывает полный комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на внешние рынки.
Всего в портфеле РЭЦ — около 150 услуг, которые предоставляются бизнесу на безвозмездной основе: от консультаций по особенностям экспортных рынков до страхования поставок.
Актуальными для компаний отрасли металлообработки являются такие меры поддержки, как поиск покупателя, возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж, проведение НИОКР и омологации, а также льготное финансирование.
"Государственная поддержка такого вида высокотехнологичной продукции как аддитивные средства производства оказывает значимое влияние на развитие отрасли металлообработки. Актуальные меры поддержки Группы РЭЦ доступны для всех представителей отрасли и способны оказать существенную поддержку при осуществлении внешнеэкономической деятельности", — сообщил Бадекин.
Подобрать подходящие меры поддержки предприятия могут онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе представлено более 120 сервисов, которые помогают компаниям решить бизнес-задачи на каждом этапе экспортной деятельности.
Заседание клуба Деловая Камчатка, посвященное вопросам внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Камчатские экспортеры обсудили меры поддержки на XV Съезде предпринимателей
29 мая, 11:55
 
ЭкономикаМоскваРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала