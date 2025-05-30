https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019934237.html

Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве

Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве - РИА Новости, 30.05.2025

Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве

Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:22:00+03:00

2025-05-30T12:22:00+03:00

2025-05-30T12:22:00+03:00

экономика

москва

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_d401ec859978618d195c41b734e7b94b.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их устранению", организованной Ассоциацией развития аддитивных технологий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На конференции выступили представители отраслевого сообщества, институтов развития и органов исполнительной власти. На повестке дня — действующие инструменты поддержки развития отрасли и предложения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.О мерах поддержки экспортно ориентированных производств рассказал руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он отметил, что Группа Российского экспортного центра оказывает полный комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на внешние рынки.Всего в портфеле РЭЦ — около 150 услуг, которые предоставляются бизнесу на безвозмездной основе: от консультаций по особенностям экспортных рынков до страхования поставок.Актуальными для компаний отрасли металлообработки являются такие меры поддержки, как поиск покупателя, возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж, проведение НИОКР и омологации, а также льготное финансирование."Государственная поддержка такого вида высокотехнологичной продукции как аддитивные средства производства оказывает значимое влияние на развитие отрасли металлообработки. Актуальные меры поддержки Группы РЭЦ доступны для всех представителей отрасли и способны оказать существенную поддержку при осуществлении внешнеэкономической деятельности", — сообщил Бадекин.Подобрать подходящие меры поддержки предприятия могут онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе представлено более 120 сервисов, которые помогают компаниям решить бизнес-задачи на каждом этапе экспортной деятельности.

https://ria.ru/20250529/rets-2019838832.html

https://ria.ru/20250529/kamchatka-2019738650.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, технологии