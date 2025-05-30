https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019934237.html
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве - РИА Новости, 30.05.2025
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:22:00+03:00
2025-05-30T12:22:00+03:00
2025-05-30T12:22:00+03:00
экономика
москва
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_d401ec859978618d195c41b734e7b94b.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их устранению", организованной Ассоциацией развития аддитивных технологий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На конференции выступили представители отраслевого сообщества, институтов развития и органов исполнительной власти. На повестке дня — действующие инструменты поддержки развития отрасли и предложения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.О мерах поддержки экспортно ориентированных производств рассказал руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он отметил, что Группа Российского экспортного центра оказывает полный комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на внешние рынки.Всего в портфеле РЭЦ — около 150 услуг, которые предоставляются бизнесу на безвозмездной основе: от консультаций по особенностям экспортных рынков до страхования поставок.Актуальными для компаний отрасли металлообработки являются такие меры поддержки, как поиск покупателя, возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж, проведение НИОКР и омологации, а также льготное финансирование."Государственная поддержка такого вида высокотехнологичной продукции как аддитивные средства производства оказывает значимое влияние на развитие отрасли металлообработки. Актуальные меры поддержки Группы РЭЦ доступны для всех представителей отрасли и способны оказать существенную поддержку при осуществлении внешнеэкономической деятельности", — сообщил Бадекин.Подобрать подходящие меры поддержки предприятия могут онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе представлено более 120 сервисов, которые помогают компаниям решить бизнес-задачи на каждом этапе экспортной деятельности.
https://ria.ru/20250529/rets-2019838832.html
https://ria.ru/20250529/kamchatka-2019738650.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c79fae3ca416bbcc3090969a7aac309f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, технологии
Экономика, Москва, Россия, Технологии
Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве
РЭЦ: в Москве прошла конференция по аддитивным технологиям
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Инструменты поддержки аддитивных технологий обсудили в Москве на конференции "Барьеры развития отрасли аддитивных технологий, поиск механизмов по их устранению", организованной Ассоциацией развития аддитивных технологий, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"На конференции выступили представители отраслевого сообщества, институтов развития и органов исполнительной власти. На повестке дня — действующие инструменты поддержки развития отрасли и предложения по повышению их эффективности", - говорится в сообщении.
О мерах поддержки экспортно ориентированных производств рассказал руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он отметил, что Группа Российского экспортного центра оказывает полный комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на внешние рынки.
Всего в портфеле РЭЦ — около 150 услуг, которые предоставляются бизнесу на безвозмездной основе: от консультаций по особенностям экспортных рынков до страхования поставок.
Актуальными для компаний отрасли металлообработки являются такие меры поддержки, как поиск покупателя, возмещение части затрат на транспортировку продукции за рубеж, проведение НИОКР и омологации, а также льготное финансирование.
"Государственная поддержка такого вида высокотехнологичной продукции как аддитивные средства производства оказывает значимое влияние на развитие отрасли металлообработки. Актуальные меры поддержки Группы РЭЦ доступны для всех представителей отрасли и способны оказать существенную поддержку при осуществлении внешнеэкономической деятельности", — сообщил Бадекин.
Подобрать подходящие меры поддержки предприятия могут онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Всего на платформе представлено более 120 сервисов, которые помогают компаниям решить бизнес-задачи на каждом этапе экспортной деятельности.