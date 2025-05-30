https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019931670.html

На конференции Startup Village собрались представители 30 стран мира

На конференции Startup Village собрались представители 30 стран мира - РИА Новости, 30.05.2025

На конференции Startup Village собрались представители 30 стран мира

Участники из 30 стран мира собрались на площадке Startup Village, чтобы обсудить будущее высоких технологий, сквозными темами конференции стали технологическое... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:21:00+03:00

2025-05-30T12:21:00+03:00

2025-05-30T12:21:00+03:00

россия

конференция

сколково

стартап

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Участники из 30 стран мира собрались на площадке Startup Village, чтобы обсудить будущее высоких технологий, сквозными темами конференции стали технологическое лидерство и привлечение инвестиций под общим девизом "Стань первооткрывателем!", сообщает пресс-служба фонда "Сколково".Председатель ВЭБ.РФ, глава совета директоров фонда Игорь Шувалов подчеркнул роль институтов развития группы ВЭБ и "Сколково" как площадки, объединяющей научный базис и ресурсы индустриальных партнеров. Председатель попечительского совета "Сколтеха" Виктор Вексельберг отметил системообразующую роль науки и научных учреждений, в частности "Сколтеха", в вопросах построения крепкой экономики на основе высоких технологий. Председатель правления фонда "Сколково" Сергей Перов рассказал о его новой стратегии и консолидирующей роли для экосистемы, о практической пользе Startup Village.В рамках первого дня прошла ключевая сессия "Стань первооткрывателем. На пути к лидерству и инновациям". Зампредседателя правления по приоритетных направлениям развития фонда "Сколково" Кирилл Каем отметил, что на разных этапах стартапа к лидерству приводят разные люди: сначала это научная экспертиза и ученый, для которого главный драйвер — понять, что "внутри коробки", затем предприниматель, думающий о прибыли, и, наконец, лидер, стремящийся к проектному управлению, вот почему так важно пересматривать парадигму работы в процессе роста стартапа.На сессии "ИИ-девелопер. Можно ли доверить алгоритму проектирование районов" обсудили новые подходы к городской инфраструктуре."ИИ не отнимет работу у человека, он станет помощником. Нам нужно научиться писать правильные промты для его эффективного использования", – отметил главный управляющий партнер по развитию ИИ ВЭБ.РФ Александр Павлов, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что с 2022 года акцент сместился с импортозамещения на дальнейшее развитие нейросетей, с яркими кейсами применения технологий в самых разных отраслях.Приоритеты развития и помощь стартапам отрасли обсудили участники сессии "Код бетона. Как технологии меняют строительство". Директор по городским технологиям фонда "Сколково" Юрий Хаханов объявил об открытии седьмого потока корпоративного акселератора Build Up.На сессии "Обнови стратегию. Бизнес в мире больших корпораций" эксперты обсудили импортозамещение сервисов. Они подчеркнули, что ИТ-решения должны учитывать российскую специфику, интегрироваться с местными платформами и быть эффективными на рынках.В ходе сессии управляющий директор фонда "Сколково" Камила Зарубина отметила, что технологическое лидерство требует собственных разработок, поиска кадров и создания производства, с целью ухода от западных аналогов и экспорта технологий. Она уверена, что российские стартапы будут активно привлекать инвестиции, а корпорации создавать новые программы и площадки для технологических прорывов.Отдельная дискуссия была посвящена обмену опытом в создании и развитии технопарков и инновационных долин. На сессии "Beyond Borders. Как технопарки создают глобальные технологические мосты" эксперты из России, Азии, Ближнего Востока и стран СНГ рассмотрели стратегии развития технопарков как центров международного сотрудничества.По итогам сессии состоялось подписание коммерческого соглашения о продвижении опыта "Сколково" в инновационной экосистеме Египта. Трехстороннее соглашение между Silicon Waha (Египет), фондом "Сколково" и технопарком "Сколково" предполагает реализацию развернутой консалтинговой программы обмена опытом в области создания и развития технопарков и инновационных экосистем.Всего в первый день Startup Village были подписаны несколько стратегических договоренностей о совместной работе по продвижению экосистем и поддержке перспективных стартапов с экспортным потенциалом между фондом "Сколково" и представительствами инновационной инфраструктуры стран MENA и восточноазиатского региона."Регион MENA все активнее смотрит в сторону российских технологий — это подтверждают как данные аналитического центра “Сколково”, так и растущее число прямых запросов от стран региона. Всего за год мы превратили эксперимент с представительствами в Китае и Индии в устойчивую бизнес-модель: за этот короткий срок десятки компаний вышли на зарубежные рынки, запустили пилоты с международными корпорациями, начали продажи и нашли индустриальных партнеров. Такой подход оказался востребован, эффективен и готов к переносу", – отметил заместитель председателя правления фонда "Сколково" Станислав Волошин.На питч-сессию "IPO-питч проектов, планирующих выход на pre-IPO и IPO" зарегистрировались 73 стартапа, ее провел технопарк "Сколково". Семь проектов представили свои проекты финансовым институтам и технологическим партнерам. Ключевые игроки рынка дали профессиональные рекомендации по подготовке проектов к масштабированию.В рамках выставочной зоны Startup Bazaar малые технологические компании со всей страны представили решения в таких критически важных для развития страны областях как промышленная автоматизация, медицинская диагностика, микроэлектроника, технологии освоения космоса и многое другое. Отдельно были продемонстрированы достижения стартапов, представляющих КНР, ЮАР и Саудовскую Аравию.На полях конференции участники встретились с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым для обсуждения поддержки проектов и потребностей малого и среднего бизнеса в инновационной сфере – открытый диалог прошел уже в третий раз.Второй день конференции будет посвящен практическому применению инноваций. Он пройдет 30 мая.

https://ria.ru/20250529/medvedev-2019849721.html

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россия, конференция, сколково, стартап