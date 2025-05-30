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На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью - РИА Новости, 30.05.2025
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15:19 30.05.2025 (обновлено: 16:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/konduktor-2019993396.html
На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью
На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью - РИА Новости, 30.05.2025
На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью
Женщину, которая вышла на смену кондуктора автобуса в Горно-Алтайске в футболке с оскорбительной надписью, отстранили от работы, сообщили в Минтрансе Республики РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:19:00+03:00
2025-05-30T16:51:00+03:00
горно-алтайск
республика алтай
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Женщину, которая вышла на смену кондуктора автобуса в Горно-Алтайске в футболке с оскорбительной надписью, отстранили от работы, сообщили в Минтрансе Республики Алтай. В пятницу ряд местных Telegram-каналов опубликовал фотографию кондуктора автобуса в черной футболке с надписью крупным шрифтом: "Привет, уроды". Местные СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что женщина вела себя грубо. "Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы. Как пояснили в союзе автопредпринимателей, это была замена действующего кондуктора", - сообщил Минтранс региона в комментарии к посту с фотографией.
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горно-алтайск
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горно-алтайск, республика алтай, происшествия
Горно-Алтайск, Республика Алтай, Происшествия
На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью

В Горно-Алтайске отстранили кондуктора за футболку с надписью "Привет, уроды"

© Фото : соцсетиКондуктор с оскорбительной надписью на футболке в Горно-Алтайске
Кондуктор с оскорбительной надписью на футболке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : соцсети
Кондуктор с оскорбительной надписью на футболке в Горно-Алтайске
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Женщину, которая вышла на смену кондуктора автобуса в Горно-Алтайске в футболке с оскорбительной надписью, отстранили от работы, сообщили в Минтрансе Республики Алтай.
В пятницу ряд местных Telegram-каналов опубликовал фотографию кондуктора автобуса в черной футболке с надписью крупным шрифтом: "Привет, уроды". Местные СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что женщина вела себя грубо.
"Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы. Как пояснили в союзе автопредпринимателей, это была замена действующего кондуктора", - сообщил Минтранс региона в комментарии к посту с фотографией.
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