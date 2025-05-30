https://ria.ru/20250530/konduktor-2019993396.html

На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью

На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью - РИА Новости, 30.05.2025

На Алтае отстранили кондуктора за футболку с оскорбительной надписью

Женщину, которая вышла на смену кондуктора автобуса в Горно-Алтайске в футболке с оскорбительной надписью, отстранили от работы, сообщили в Минтрансе Республики РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:19:00+03:00

2025-05-30T15:19:00+03:00

2025-05-30T16:51:00+03:00

горно-алтайск

республика алтай

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Женщину, которая вышла на смену кондуктора автобуса в Горно-Алтайске в футболке с оскорбительной надписью, отстранили от работы, сообщили в Минтрансе Республики Алтай. В пятницу ряд местных Telegram-каналов опубликовал фотографию кондуктора автобуса в черной футболке с надписью крупным шрифтом: "Привет, уроды". Местные СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что женщина вела себя грубо. "Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы. Как пояснили в союзе автопредпринимателей, это была замена действующего кондуктора", - сообщил Минтранс региона в комментарии к посту с фотографией.

https://ria.ru/20250305/peterburg-2003142769.html

горно-алтайск

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горно-алтайск, республика алтай, происшествия