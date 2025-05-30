https://ria.ru/20250530/kondrashovka-2019967968.html
Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки
Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки - РИА Новости, 30.05.2025
Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки
Освобождение села Кондрашовка обеспечит ВС РФ преимуществом перед противником, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:01:00+03:00
2025-05-30T14:01:00+03:00
2025-05-30T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Освобождение села Кондрашовка обеспечит ВС РФ преимуществом перед противником, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Армия России освободила два населенных пункта за последние два дня. Уверенными действиями наши бойцы расширяют область своего контроля на харьковском направлении сразу в нескольких направлениях: вдоль реки Оскол к северной границе региона, а также в районе города Купянск. Нашей армией установлен контроль над одним из крупных населенных пунктов, расположенных рядом с городом, - селом Кондрашовка. Как и Радьковка, оно имеет довольно удобное расположение, которое обеспечит нашим ребятам преимущество перед противником", - сообщил РИА Новости Ганчев. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения в результате активных и решительных действий освободили Строевку в Харьковской области. А в пятницу ведомство сообщила об освобождении Кондрашовки.
https://ria.ru/20250530/vojska-2019898339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки
Ганчев: освобождение Кондрашовки обеспечит ВС России преимущество перед ВСУ