https://ria.ru/20250530/kondrashovka-2019967968.html

Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки

Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки - РИА Новости, 30.05.2025

Ганчев рассказал, что даст российским войскам освобождение Кондрашовки

Освобождение села Кондрашовка обеспечит ВС РФ преимуществом перед противником, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:01:00+03:00

2025-05-30T14:01:00+03:00

2025-05-30T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Освобождение села Кондрашовка обеспечит ВС РФ преимуществом перед противником, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Армия России освободила два населенных пункта за последние два дня. Уверенными действиями наши бойцы расширяют область своего контроля на харьковском направлении сразу в нескольких направлениях: вдоль реки Оскол к северной границе региона, а также в районе города Купянск. Нашей армией установлен контроль над одним из крупных населенных пунктов, расположенных рядом с городом, - селом Кондрашовка. Как и Радьковка, оно имеет довольно удобное расположение, которое обеспечит нашим ребятам преимущество перед противником", - сообщил РИА Новости Ганчев. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения в результате активных и решительных действий освободили Строевку в Харьковской области. А в пятницу ведомство сообщила об освобождении Кондрашовки.

https://ria.ru/20250530/vojska-2019898339.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, виталий ганчев