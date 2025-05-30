Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ освободили Кондрашовку в Харьковской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
Об освобождении Строевки Минобороны сообщило накануне.
Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
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"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", — отметил он.
Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.
Противник потерял:
- свыше 1495 военнослужащих;
- два танка;
- 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США;
- 83 автомобиля;
- 11 орудий полевой артиллерии;
- восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
- 19 складов боеприпасов.
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