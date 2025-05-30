https://ria.ru/20250530/kondrashovka-2019937482.html

Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области

Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025

Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:43:00+03:00

2025-05-30T12:43:00+03:00

2025-05-30T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.Об освобождении Строевки Минобороны сообщило накануне.Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов."Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", — отметил он.Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.В Минобороны также уточнили, что за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.Противник потерял:

https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина