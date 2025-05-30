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Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025
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12:43 30.05.2025 (обновлено: 14:51 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kondrashovka-2019937482.html
Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области
Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025
Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:43:00+03:00
2025-05-30T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.Об освобождении Строевки Минобороны сообщило накануне.Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.&quot;Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство&quot;, — отметил он.Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.В Минобороны также уточнили, что за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.Противник потерял:
https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Кондрашовку в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Кондрашовка в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Кондрашовка в Харьковской области
Об освобождении Строевки Минобороны сообщило накануне.
Со взятием Кондрашовки командование и личный состав 121-го мотострелкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
«

"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", — отметил он.

Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава полка позволяют выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Он уточнил, что более 3600 военнослужащих получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.
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Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, освобождение Кондрашовки, расположенной рядом с Купянском, обеспечит российским бойцам преимущество над противником.
В Минобороны также уточнили, что за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины.
Противник потерял:
  • свыше 1495 военнослужащих;
  • два танка;
  • 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США;
  • 83 автомобиля;
  • 11 орудий полевой артиллерии;
  • восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы;
  • 19 складов боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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