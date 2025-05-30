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Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным - РИА Новости, 30.05.2025
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
Суд признал незаконным сокращение размеров ручной клади авиакомпанией "Победа", сообщила Генеральная прокуратура России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:55:00+03:00
2025-05-30T18:55:00+03:00
2025-05-30T20:14:00+03:00
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СКВА, 30 мая — РИА Новости. Суд признал незаконным сокращение размеров ручной клади авиакомпанией "Победа", сообщила Генеральная прокуратура России. "По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требования удовлетворены, указанные действия признаны незаконными", — говорится в материале. Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку по поручению Генпрокуратуры. По ее результатам оказалось, что авиакомпания злоупотребила правом на определение размеров ручной клади. "Победа" существенно сократила ее габариты — до ширины четырех сантиметров. Пассажиры фактически не могли брать с собой находящиеся при них вещи. "Тем самым "Победа" умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т. д.)", — поясняется в сообщении.Авиакомпания "Победа" — первый в России успешный лоукостер. Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки.
https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018076568.html
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общество, россия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Генеральная прокуратура РФ
Суд признал сокращение "Победой" размеров ручной клади незаконным
Суд признал незаконными действия "Победы", сократившей размеры ручной клади