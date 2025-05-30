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Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу - РИА Новости, 30.05.2025
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08:30 30.05.2025 (обновлено: 08:39 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/kartayzer--2019900037.html
Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу
Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу - РИА Новости, 30.05.2025
Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу
Распространенные на Западе представления о "российской угрозе" не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:30:00+03:00
2025-05-30T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Распространенные на Западе представления о "российской угрозе" не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер."Нет, я не вижу никаких ее признаков. Я помню времена холодной войны, и тогда у Советского Союза действительно была экспансионистская идеология - идея освобождения пролетариев всего мира. Это идеологическая миссия представляла собой потенциальную опасность: "освобождение" пролетариата, Варшавский договор, тогда это было возможно. Но сегодня у России нет экспансионистской политики", - сказал Картайзер, вспоминая идеологическую экспансию СССР, которой, по его словам, сегодня не существует.Он заявил, что у современной России нет ни ресурсов, ни намерений для нападения на Европу, а обвинения в этом могут использоваться для оправдания милитаризации самой Европы.
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в мире, россия
В мире, Россия
Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу

Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу западным странам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Распространенные на Западе представления о "российской угрозе" не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Нет, я не вижу никаких ее признаков. Я помню времена холодной войны, и тогда у Советского Союза действительно была экспансионистская идеология - идея освобождения пролетариев всего мира. Это идеологическая миссия представляла собой потенциальную опасность: "освобождение" пролетариата, Варшавский договор, тогда это было возможно. Но сегодня у России нет экспансионистской политики", - сказал Картайзер, вспоминая идеологическую экспансию СССР, которой, по его словам, сегодня не существует.
Он заявил, что у современной России нет ни ресурсов, ни намерений для нападения на Европу, а обвинения в этом могут использоваться для оправдания милитаризации самой Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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