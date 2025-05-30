https://ria.ru/20250530/kartayzer--2019900037.html

Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу

Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу - РИА Новости, 30.05.2025

Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу

Распространенные на Западе представления о "российской угрозе" не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:30:00+03:00

2025-05-30T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Распространенные на Западе представления о "российской угрозе" не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер."Нет, я не вижу никаких ее признаков. Я помню времена холодной войны, и тогда у Советского Союза действительно была экспансионистская идеология - идея освобождения пролетариев всего мира. Это идеологическая миссия представляла собой потенциальную опасность: "освобождение" пролетариата, Варшавский договор, тогда это было возможно. Но сегодня у России нет экспансионистской политики", - сказал Картайзер, вспоминая идеологическую экспансию СССР, которой, по его словам, сегодня не существует.Он заявил, что у современной России нет ни ресурсов, ни намерений для нападения на Европу, а обвинения в этом могут использоваться для оправдания милитаризации самой Европы.

https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия