Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу
Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу западным странам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Распространенные на Западе представления о "российской угрозе" не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Нет, я не вижу никаких ее признаков. Я помню времена холодной войны, и тогда у Советского Союза действительно была экспансионистская идеология - идея освобождения пролетариев всего мира. Это идеологическая миссия представляла собой потенциальную опасность: "освобождение" пролетариата, Варшавский договор, тогда это было возможно. Но сегодня у России нет экспансионистской политики", - сказал Картайзер, вспоминая идеологическую экспансию СССР, которой, по его словам, сегодня не существует.
Он заявил, что у современной России нет ни ресурсов, ни намерений для нападения на Европу, а обвинения в этом могут использоваться для оправдания милитаризации самой Европы.