https://ria.ru/20250530/kalimatov-2020038708.html

Премиальный отель "Цей-Лоам" откроют в горах Ингушетии в 2026 году

Премиальный отель "Цей-Лоам" откроют в горах Ингушетии в 2026 году - РИА Новости, 30.05.2025

Премиальный отель "Цей-Лоам" откроют в горах Ингушетии в 2026 году

Отель премиального класса "Цей-Лоам" откроют в горном Джейрахском районе Ингушетии в 2026 году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:57:00+03:00

2025-05-30T17:57:00+03:00

2025-05-30T17:57:00+03:00

республика ингушетия

республика ингушетия

туризм

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Отель премиального класса "Цей-Лоам" откроют в горном Джейрахском районе Ингушетии в 2026 году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В следующем году планируется открытие премиального отеля "Цей-Лоам". Он станет одним из ключевых элементов развития туристической инфраструктуры Ингушетии", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, отель будет располагаться на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, здесь уже обустроены туристические тропы, точки питания и инженерная инфраструктура. "Цей-Лоам" станет настоящей жемчужиной республики, привлекающей туристов природными красотами и культурным наследием, а также создаст более 100 рабочих мест для местных жителей", - добавил глава Ингушетии. Он отметил, что интеграция отеля в существующую инфраструктуру включает также создание 20 кемпинговых зон в Джейрахском районе, что позволит увеличить турпоток и доходы республиканского бюджета, сохраняя при этом уникальную природную среду и историческое наследие региона. "Открытие отеля в 2026 году станет новым этапом в позиционировании Ингушетии как одного из ключевых туристических центров Северного Кавказа", - подчеркнул глава региона. По данным региональных властей, отель рассчитан на 40 комфортабельных номеров, в нем будут функционировать ресторан европейской кухни на 100 мест, СПА-центр и зоны отдыха для авто- и велотуристов с местами для барбекю. Старт строительству отеля дали Калиматов и глава Татарстана Рустам Минниханов, заложившие в его основание капсулу с посланием к будущим поколениям.

https://ria.ru/20250529/sotrudnichestvo-2019744811.html

https://ria.ru/20250526/ingushetiya-2019195295.html

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республика ингушетия, туризм, махмуд-али калиматов