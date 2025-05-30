https://ria.ru/20250530/japonija-2019894941.html

Япония сняла часть санкций против Сирии

Япония сняла часть санкций против Сирии - РИА Новости, 30.05.2025

Япония сняла часть санкций против Сирии

Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:53:00+03:00

2025-05-30T06:53:00+03:00

2025-05-30T06:53:00+03:00

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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД. Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк. "Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019337541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, япония, дамаск (город), есимаса хаяси, башар асад, ахмед аш-шараа