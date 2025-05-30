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Япония сняла часть санкций против Сирии - РИА Новости, 30.05.2025
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06:53 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/japonija-2019894941.html
Япония сняла часть санкций против Сирии
Япония сняла часть санкций против Сирии - РИА Новости, 30.05.2025
Япония сняла часть санкций против Сирии
Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:53:00+03:00
2025-05-30T06:53:00+03:00
в мире
сирия
япония
дамаск (город)
есимаса хаяси
башар асад
ахмед аш-шараа
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД. Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк. "Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019337541.html
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в мире, сирия, япония, дамаск (город), есимаса хаяси, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Япония, Дамаск (город), Есимаса Хаяси, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Япония сняла часть санкций против Сирии

Япония отменила санкции в отношении четырех сирийских банков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о снятии части санкций против Сирии с целью поддержки международных усилий по нормализации ситуации в регионе, в частности, будут разморожены активы четырех сирийских банков, сообщает японский МИД.
Из-под действия санкций выведут Промышленный банк, Популярный кредитный банк, Сберегательный банк и Сельскохозяйственный кооперативный банк.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии
27 мая, 14:38
"Нами было принято решение о снятии санкционных мер в отношении четырех финансовых организаций с целью поддержания позитивных усилий Сирии, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа", - пояснил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
С учетом последних изменений санкционные меры Японии продолжают действовать в отношении 59 физических лиц и 31 организации.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Трамп ждет от Сирии шагов в ответ на облегчение санкций, заявил Рубио
24 мая, 00:48
 
В миреСирияЯпонияДамаск (город)Есимаса ХаясиБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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