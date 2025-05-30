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Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии
Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии - РИА Новости, 30.05.2025
Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по оружейным складам с ракетами в сирийской провинции Латакия. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:59:00+03:00
2025-05-30T22:59:00+03:00
2025-05-30T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по оружейным складам с ракетами в сирийской провинции Латакия."Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по складам оружия с ракетами для береговых артиллерийских комплексов, которые представляли угрозу международной и израильской свободе морского судоходства, в регионе Латакия в Сирии", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Военные добавили, что также нанесли удары по местам хранения компонентов ракет класса "земля-воздух" в том же регионе.
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в мире, израиль, сирия, латакия (город), армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сирия, Латакия (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии
ЦАХАЛ заявила об ударах по складам с ракетами в сирийской Латакии