https://ria.ru/20250530/izrail-2020081354.html

Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии

Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии - РИА Новости, 30.05.2025

Израиль заявил об ударах по оружейным складам в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по оружейным складам с ракетами в сирийской провинции Латакия. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:59:00+03:00

2025-05-30T22:59:00+03:00

2025-05-30T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удары по оружейным складам с ракетами в сирийской провинции Латакия."Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по складам оружия с ракетами для береговых артиллерийских комплексов, которые представляли угрозу международной и израильской свободе морского судоходства, в регионе Латакия в Сирии", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Военные добавили, что также нанесли удары по местам хранения компонентов ракет класса "земля-воздух" в том же регионе.

https://ria.ru/20250530/smi-2019902435.html

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в мире, израиль, сирия, латакия (город), армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году