https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам

Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам - РИА Новости, 30.05.2025

Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам

Тегеран считает "красной линией" угрозы президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по иранским ядерным объектам, ее пересечение грозит серьезными... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:23:00+03:00

2025-05-30T22:23:00+03:00

2025-05-30T22:23:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Тегеран считает "красной линией" угрозы президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по иранским ядерным объектам, ее пересечение грозит серьезными последствиями, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник в политических кругах Ирана. Как передавало накануне агентство Блумберг, Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна позволять США уничтожить любые ядерные объекты в исламской республике. При этом президент США отметил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена в течение "ближайших двух недель". "Угроза уничтожить объекты ядерной программы Ирана - это отчетливая красная линия, и если перейти через нее, то последствия будут тяжелыми", - говорится в сообщении агентства Fars. Отмечается, что подобные заявления со стороны Вашингтона являются очередным подтверждением "политики максимального давления и открытой враждебности США в отношении национальных интересов Ирана". Портал Axios со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах между Ираном и США, также сообщал, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов заявили Трампу, что выступают против нанесения удара по иранским ядерным объектам и настаивают на заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.

https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html

https://ria.ru/20250529/iran-2019872901.html

https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи