Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html
Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам
Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам - РИА Новости, 30.05.2025
Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам
Тегеран считает "красной линией" угрозы президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по иранским ядерным объектам, ее пересечение грозит серьезными... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:23:00+03:00
2025-05-30T22:23:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Тегеран считает "красной линией" угрозы президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по иранским ядерным объектам, ее пересечение грозит серьезными последствиями, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник в политических кругах Ирана. Как передавало накануне агентство Блумберг, Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна позволять США уничтожить любые ядерные объекты в исламской республике. При этом президент США отметил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена в течение "ближайших двух недель". "Угроза уничтожить объекты ядерной программы Ирана - это отчетливая красная линия, и если перейти через нее, то последствия будут тяжелыми", - говорится в сообщении агентства Fars. Отмечается, что подобные заявления со стороны Вашингтона являются очередным подтверждением "политики максимального давления и открытой враждебности США в отношении национальных интересов Ирана". Портал Axios со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах между Ираном и США, также сообщал, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов заявили Трампу, что выступают против нанесения удара по иранским ядерным объектам и настаивают на заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html
https://ria.ru/20250529/iran-2019872901.html
https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:1699:1274_1920x0_80_0_0_6b97f657efb1ecffdd5496eebf048832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Иран назвал "красной линией" угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам

Fars: Иран считает красной линией угрозы Трампа об ударах по ядерным объектам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Тегеран считает "красной линией" угрозы президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по иранским ядерным объектам, ее пересечение грозит серьезными последствиями, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник в политических кругах Ирана.
Как передавало накануне агентство Блумберг, Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна позволять США уничтожить любые ядерные объекты в исламской республике. При этом президент США отметил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена в течение "ближайших двух недель".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
Вчера, 21:27
«
"Угроза уничтожить объекты ядерной программы Ирана - это отчетливая красная линия, и если перейти через нее, то последствия будут тяжелыми", - говорится в сообщении агентства Fars.
Отмечается, что подобные заявления со стороны Вашингтона являются очередным подтверждением "политики максимального давления и открытой враждебности США в отношении национальных интересов Ирана".
Портал Axios со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах между Ираном и США, также сообщал, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов заявили Трампу, что выступают против нанесения удара по иранским ядерным объектам и настаивают на заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана
29 мая, 23:16
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США
15 мая, 02:30
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала