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Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций
Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 30.05.2025
Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций
По данным Липецкстата, в первые три месяца 2025 года объем инвестиций, привлеченных Липецкой областью в основной капитал, составил 49,8 миллиарда рублей или... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:04:00+03:00
2025-05-30T19:04:00+03:00
2025-05-30T19:04:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. По данным Липецкстата, в первые три месяца 2025 года объем инвестиций, привлеченных Липецкой областью в основной капитал, составил 49,8 миллиарда рублей или 112,1% к аналогичному уровню 2024 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, основной объем инвестиций пришелся на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря - 58,3%. На строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, а также на улучшение земель направлено 36,5% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,6%, на жилищное строительство – 1,6%. Артамонов отметил, что Липецкая область уверенно сохраняет высокие темпы привлечения инвестиций. По его словам, регион открыт для новых проектов и масштабирования существующих предприятий, гарантируя стабильные условия и широкие возможности для успешного развития бизнеса. "Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций
Липецкая область привлекла порядка 50 млрд рублей инвестиций в первом квартале
ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. По данным Липецкстата, в первые три месяца 2025 года объем инвестиций, привлеченных Липецкой областью в основной капитал, составил 49,8 миллиарда рублей или 112,1% к аналогичному уровню 2024 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, основной объем инвестиций пришелся на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря - 58,3%. На строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, а также на улучшение земель направлено 36,5% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,6%, на жилищное строительство – 1,6%.
Артамонов отметил, что Липецкая область уверенно сохраняет высокие темпы привлечения инвестиций. По его словам, регион открыт для новых проектов и масштабирования существующих предприятий, гарантируя стабильные условия и широкие возможности для успешного развития бизнеса.
"Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах", – сказал Артамонов.