https://ria.ru/20250530/investitsii-2020060819.html

Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций

Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 30.05.2025

Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций

По данным Липецкстата, в первые три месяца 2025 года объем инвестиций, привлеченных Липецкой областью в основной капитал, составил 49,8 миллиарда рублей или... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:04:00+03:00

2025-05-30T19:04:00+03:00

2025-05-30T19:04:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020059247_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_75d0f1068d9142d7e98f13c4c73f6f7a.jpg

ЛИПЕЦК, 30 мая – РИА Новости. По данным Липецкстата, в первые три месяца 2025 года объем инвестиций, привлеченных Липецкой областью в основной капитал, составил 49,8 миллиарда рублей или 112,1% к аналогичному уровню 2024 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, основной объем инвестиций пришелся на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря - 58,3%. На строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, а также на улучшение земель направлено 36,5% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции – 3,6%, на жилищное строительство – 1,6%. Артамонов отметил, что Липецкая область уверенно сохраняет высокие темпы привлечения инвестиций. По его словам, регион открыт для новых проектов и масштабирования существующих предприятий, гарантируя стабильные условия и широкие возможности для успешного развития бизнеса. "Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250530/artamonov-2019930462.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов