https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html

Число иноагентов в России превысило тысячу

Число иноагентов в России превысило тысячу - РИА Новости, 30.05.2025

Число иноагентов в России превысило тысячу

Количество когда-либо признанных иностранными агентами в России перевалило за тысячу, ряд граждан и организаций исключены из реестра, следует из соответствующей РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:09:00+03:00

2025-05-30T17:09:00+03:00

2025-05-30T17:10:00+03:00

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Количество когда-либо признанных иностранными агентами в России перевалило за тысячу, ряд граждан и организаций исключены из реестра, следует из соответствующей базы министерства юстиции РФ. Реестр иностранных агентов по состоянию на 23 мая насчитывал 997 позиций. В него внесены как физические лица, так и организации, в том числе СМИ. Ряд из них исключены из списка по различным причинам. В пятницу реестр пополнился на шесть человек и одну организацию. Тем самым, количество когда-либо признанных иностранными агентами в России перевалило за 1 тысячу (1004). Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственность за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря 2022 года. Согласно ему, иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. До этого обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования. "Иностранное влияние" в законе определено как "предоставление иностранным источником поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами". Поддержкой может быть, в частности, финансирование или оказание организационно-методической, научно-технической помощи, а также "помощи в иных формах".

https://ria.ru/20250520/inoagent-2018061957.html

https://ria.ru/20250519/inoagent-2017914934.html

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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты