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"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
Слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины, заявил депутат от "Грузинской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:33:00+03:00
2025-05-30T17:33:00+03:00
2025-05-30T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины, заявил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе, чьи слова передает "Взгляд"."НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее", — заявил он.В пятницу Келлог в интервью телеканалу ABC допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, украина, россия, грузия, кит келлог, нато
В мире, Украина, Россия, Грузия, Кит Келлог, НАТО
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
Миканадзе: слова Келлога о прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины