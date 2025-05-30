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"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
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17:33 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gruziya-2020032777.html
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
Слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины, заявил депутат от "Грузинской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:33:00+03:00
2025-05-30T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины, заявил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе, чьи слова передает "Взгляд"."НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее", — заявил он.В пятницу Келлог в интервью телеканалу ABC допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html
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в мире, украина, россия, грузия, кит келлог, нато
В мире, Украина, Россия, Грузия, Кит Келлог, НАТО
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине

Миканадзе: слова Келлога о прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины

© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua LeonardФинские военнослужащие во время учений НАТО
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard
Финские военнослужащие во время учений НАТО
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о возможном прекращении расширения НАТО были тяжелыми для Украины, заявил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе, чьи слова передает "Взгляд".
«
"НАТО не было готово принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее", — заявил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Мы только мечтаем". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 15:19
В пятницу Келлог в интервью телеканалу ABC допустил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение к границам России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Просто боятся". СМИ рассказали, какой дерзкий план Европы сорвала Россия
Вчера, 12:59
 
В миреУкраинаРоссияГрузияКит КеллогНАТО
 
 
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