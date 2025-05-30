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В Госдуме оценили идею создания национального многофункционального сервиса
В Госдуме оценили идею создания национального многофункционального сервиса - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме оценили идею создания национального многофункционального сервиса
Иностранные мессенджеры на сегодняшний день не выполняют условия российского законодательства, национальный многофункциональный сервис будет безопаснее, заявил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:25:00+03:00
2025-05-30T17:25:00+03:00
2025-05-30T23:27:00+03:00
общество
технологии
россия
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иностранные мессенджеры на сегодняшний день не выполняют условия российского законодательства, национальный многофункциональный сервис будет безопаснее, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Ранее он сообщил, что внёс в Госдуму законодательные предложения по созданию в РФ национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг. "Этот сервис будет точно безопаснее, чем все существующие, которыми мы пользуемся. На сегодняшний день все иностранные мессенджеры, которые находятся в кармане смартфона у каждого россиянина не выполняют те условия, которые предписывает им закон", - сказал Боярский в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, иностранные мессенджеры на сегодняшний день не локализуют данные на территории России, не сотрудничают с правоохранительными органами и не препятствуют совершению мошеннических действий.
https://ria.ru/20250213/messendzhery-1999145397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме оценили идею создания национального многофункционального сервиса
Боярский: многофункциональный сервис будет безопаснее иностранных мессенджеров