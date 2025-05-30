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В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса - РИА Новости, 30.05.2025
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14:50 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019981657.html
В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса
В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса
Создание национального многофункционального сервиса призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, сообщил глава комитета... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:50:00+03:00
2025-05-30T14:50:00+03:00
общество
технологии
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Создание национального многофункционального сервиса призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, сообщил глава комитета Госдума по информполитике Сергей Боярский. "Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что укрепление цифрового суверенитета и лидерства - это необходимость. "Наша страна уже во многом и давно лидер в области цифровизации. Госуслуги, наш онлайн-банкинг, российский поисковик, почтовый сервис, отечественные маркетплейсы, свой онлайн-магазин приложений, социальные сети и видеохостинги, онлайн-кинотеатры, сервисы такси и доставки - всё это заняло привычное место в жизнях и смартфонах россиян, в то время как во многих других странах ещё только начинаются попытки внедрить нечто подобное", - подчеркнул Боярский.
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общество, технологии, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса

Боярский: нацсервис призван вытеснить небезопасные иностранные мессенджеры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Создание национального многофункционального сервиса призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, сообщил глава комитета Госдума по информполитике Сергей Боярский.
«
"Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что укрепление цифрового суверенитета и лидерства - это необходимость.
"Наша страна уже во многом и давно лидер в области цифровизации. Госуслуги, наш онлайн-банкинг, российский поисковик, почтовый сервис, отечественные маркетплейсы, свой онлайн-магазин приложений, социальные сети и видеохостинги, онлайн-кинотеатры, сервисы такси и доставки - всё это заняло привычное место в жизнях и смартфонах россиян, в то время как во многих других странах ещё только начинаются попытки внедрить нечто подобное", - подчеркнул Боярский.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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