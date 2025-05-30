https://ria.ru/20250530/gosduma-2019981657.html

В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса

В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса - РИА Новости, 30.05.2025

В Госдуме назвали цель создания многофункционального сервиса

Создание национального многофункционального сервиса призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, сообщил глава комитета... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:50:00+03:00

2025-05-30T14:50:00+03:00

2025-05-30T14:50:00+03:00

общество

технологии

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Создание национального многофункционального сервиса призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров, сообщил глава комитета Госдума по информполитике Сергей Боярский. "Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что укрепление цифрового суверенитета и лидерства - это необходимость. "Наша страна уже во многом и давно лидер в области цифровизации. Госуслуги, наш онлайн-банкинг, российский поисковик, почтовый сервис, отечественные маркетплейсы, свой онлайн-магазин приложений, социальные сети и видеохостинги, онлайн-кинотеатры, сервисы такси и доставки - всё это заняло привычное место в жизнях и смартфонах россиян, в то время как во многих других странах ещё только начинаются попытки внедрить нечто подобное", - подчеркнул Боярский.

https://ria.ru/20250530/gosduma-2019979410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, сергей боярский, госдума рф