В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы
Депутат Горелкин: интеграция цифрового сервиса и "Госуслуг" исключит анонимность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главным "ноу-хау" создаваемого национального многофункционального сервиса станет борьба с анонимностью за счет плотной интеграции с "Госуслугами", считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
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"Новая законодательная инициатива в случае её принятия станет важным элементом в общей конструкции. Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, - за счет плотной интеграции с "Госуслугами"", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что именно анонимность развязывает руки преступникам, способствует реализации многообразных мошеннических схем.
"При этом мы видим, что иностранные сервисы в борьбе с ними не заинтересованы, комфорт и безопасность российских пользователей у них не в приоритете. По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто", - заключил он.