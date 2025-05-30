https://ria.ru/20250530/gosduma-2019979410.html

В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы

В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы - РИА Новости, 30.05.2025

В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы

Главным "ноу-хау" создаваемого национального многофункционального сервиса станет борьба с анонимностью за счет плотной интеграции с "Госуслугами", считает... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:42:00+03:00

2025-05-30T14:42:00+03:00

2025-05-30T14:42:00+03:00

технологии

антон горелкин

госдума рф

цифровизация

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главным "ноу-хау" создаваемого национального многофункционального сервиса станет борьба с анонимностью за счет плотной интеграции с "Госуслугами", считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Новая законодательная инициатива в случае её принятия станет важным элементом в общей конструкции. Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, - за счет плотной интеграции с "Госуслугами"", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что именно анонимность развязывает руки преступникам, способствует реализации многообразных мошеннических схем. "При этом мы видим, что иностранные сервисы в борьбе с ними не заинтересованы, комфорт и безопасность российских пользователей у них не в приоритете. По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто", - заключил он.

https://ria.ru/20250527/matkapital-2019321683.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, антон горелкин, госдума рф, цифровизация