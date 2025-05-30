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В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы - РИА Новости, 30.05.2025
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14:42 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019979410.html
В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы
В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы
Главным "ноу-хау" создаваемого национального многофункционального сервиса станет борьба с анонимностью за счет плотной интеграции с "Госуслугами", считает... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:42:00+03:00
2025-05-30T14:42:00+03:00
технологии
антон горелкин
госдума рф
цифровизация
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главным "ноу-хау" создаваемого национального многофункционального сервиса станет борьба с анонимностью за счет плотной интеграции с "Госуслугами", считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Новая законодательная инициатива в случае её принятия станет важным элементом в общей конструкции. Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, - за счет плотной интеграции с "Госуслугами"", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что именно анонимность развязывает руки преступникам, способствует реализации многообразных мошеннических схем. "При этом мы видим, что иностранные сервисы в борьбе с ними не заинтересованы, комфорт и безопасность российских пользователей у них не в приоритете. По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто", - заключил он.
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технологии, антон горелкин, госдума рф, цифровизация
Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Цифровизация
В Госдуме назвали главное ноу-хау цифровой платформы

Депутат Горелкин: интеграция цифрового сервиса и "Госуслуг" исключит анонимность

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главным "ноу-хау" создаваемого национального многофункционального сервиса станет борьба с анонимностью за счет плотной интеграции с "Госуслугами", считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«
"Новая законодательная инициатива в случае её принятия станет важным элементом в общей конструкции. Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью, - за счет плотной интеграции с "Госуслугами"", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что именно анонимность развязывает руки преступникам, способствует реализации многообразных мошеннических схем.
"При этом мы видим, что иностранные сервисы в борьбе с ними не заинтересованы, комфорт и безопасность российских пользователей у них не в приоритете. По-настоящему безопасную платформу кроме нас самих не сделает никто", - заключил он.
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ТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФЦифровизация
 
 
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