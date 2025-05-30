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Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе - РИА Новости, 30.05.2025
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе
Комитет ГД рекомендовал Думе принять поправки о создании в России национального многофункционального сервиса, указано в документе, который размещен в думской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:33:00+03:00
2025-05-30T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комитет ГД рекомендовал Думе принять поправки о создании в России национального многофункционального сервиса, указано в документе, который размещен в думской электронной базе. "Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. <...> Цифровой ID на первом этапе позволит идентифицировать вас при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста", — сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram.Он выразил уверенность, что в будущем это коснется и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС.При этом Боярский отметил, что новая система не отменит бумажные документы, а лишь даст россиянам альтернативу.Депутат указал, что создаваемый сервис будет уникальным приложением, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов. Он также добавил, что обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО, благодаря чему оно будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности.Парламентарий указал, что создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам.Боярский также добавил, что создание сервиса закрывает последнюю брешь в цифровой безопасности страны. При этом приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.Проект закона предлагается рассмотреть во втором чтении 10 июня.
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общество, технологии, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о многофункциональном сервисе
Госдума 10 июня рассмотрит проект о национальном многофункциональном сервисе
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комитет ГД рекомендовал Думе принять поправки о создании в России национального многофункционального сервиса, указано в документе, который размещен в думской электронной базе.
«
"Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. <...> Цифровой ID на первом этапе позволит идентифицировать вас при заселении в гостиницы или предъявлять его при покупках для подтверждения возраста", — сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram.
Он выразил уверенность, что в будущем это коснется и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС.
При этом Боярский
отметил, что новая система не отменит бумажные документы, а лишь даст россиянам альтернативу.
Депутат указал, что создаваемый сервис будет уникальным приложением, которое объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.
Он также добавил, что обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО, благодаря чему оно будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности.
Парламентарий указал, что создается правовая возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам.
Боярский также добавил, что создание сервиса закрывает последнюю брешь в цифровой безопасности страны. При этом приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Проект закона предлагается рассмотреть во втором чтении 10 июня.