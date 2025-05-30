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В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах - РИА Новости, 30.05.2025
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14:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/gosduma-2019972659.html
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, документ... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:23:00+03:00
2025-05-30T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ. Изменения предлагается внести в статью 4 закона "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним" и в статью 44 закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". "Законопроектом устанавливается запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, а также вблизи объектов для осуществления образовательной деятельности аналогичный запрету розничной торговли табачной продукции", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что проектом предлагается сохранить за регионами РФ право законодательно устанавливать запрет продажи энергетических напитков в зданиях для физической культуры и спорта. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит сократить случаи употребления безалкогольных тонизирующих напитков населением в местах, способствующих физическому, умственному и культурному развитию, снизить риски развития зависимостей, сердечно-сосудистых и нервных расстройств, связанных с содержанием кофеина, гуараны, таурина и других стимуляторов в безалкогольных тонизирующих напитках, усилить ответственность организаций, направленную на создание безопасных условий для населения. Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Законом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно-наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал ранее, что одной из задач депутатов ГД является защита детей, в том числе от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье.
https://ria.ru/20250129/alkogol-1996042620.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах

В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков в школах и медучреждениях

© Фото : Pixabay / HerbichЭнергетический напиток
Энергетический напиток - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Pixabay / Herbich
Энергетический напиток. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы РФ. Изменения предлагается внести в статью 4 закона "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним" и в статью 44 закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".
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"Законопроектом устанавливается запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, а также вблизи объектов для осуществления образовательной деятельности аналогичный запрету розничной торговли табачной продукции", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что проектом предлагается сохранить за регионами РФ право законодательно устанавливать запрет продажи энергетических напитков в зданиях для физической культуры и спорта.
По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит сократить случаи употребления безалкогольных тонизирующих напитков населением в местах, способствующих физическому, умственному и культурному развитию, снизить риски развития зависимостей, сердечно-сосудистых и нервных расстройств, связанных с содержанием кофеина, гуараны, таурина и других стимуляторов в безалкогольных тонизирующих напитках, усилить ответственность организаций, направленную на создание безопасных условий для населения.
Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Законом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно-наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал ранее, что одной из задач депутатов ГД является защита детей, в том числе от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям
22 мая, 12:32
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинГосдума РФЛДПР
 
 
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