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Глава МИД ФРГ высказался о текущих отношениях с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
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19:00 30.05.2025 (обновлено: 14:38 31.05.2025)
https://ria.ru/20250530/frg-2020134827.html
Глава МИД ФРГ высказался о текущих отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ высказался о текущих отношениях с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
Глава МИД ФРГ высказался о текущих отношениях с Россией
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль признал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что избегал слово "война" для описания нынешнего этапа отношений с Россией, но... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-30T19:00:00+03:00
2025-05-31T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль признал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что избегал слово "война" для описания нынешнего этапа отношений с Россией, но подчеркнул, что страны уже не находятся в ситуации "явного мира". "Я бы избегал термина "война", но мы больше не находимся в ситуации явного мира", - сказал Вадефуль, отвечая на вопрос, находятся ли Германия и Россия в состоянии "гибридной войны". В 2023 году предыдущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее неоднократно заявлял о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, германия, москва, анналена бербок, борис писториус, владимир путин, нато, в мире
Россия, Германия, Москва, Анналена Бербок, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО, В мире
Глава МИД ФРГ высказался о текущих отношениях с Россией

Глава МИД ФРГ Вадефуль: мы больше не находимся в ситуации явного мира с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль признал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что избегал слово "война" для описания нынешнего этапа отношений с Россией, но подчеркнул, что страны уже не находятся в ситуации "явного мира".
"Я бы избегал термина "война", но мы больше не находимся в ситуации явного мира", - сказал Вадефуль, отвечая на вопрос, находятся ли Германия и Россия в состоянии "гибридной войны".
В 2023 году предыдущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Европы ведут войну с Россией. Это заявление было встречено резкой критикой со стороны различных политиков даже в самой Германии. Впоследствии министру пришлось признать свою ошибку.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее неоднократно заявлял о том, что ФРГ следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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