"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Фази: ЕС не удалось подорвать экономику России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. План ЕС подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско, заявил журналист Томас Фази в соцсети Х.
"С февраля 2022 года США и Евросоюз ввели против России самый жесткий режим санкций в современной истории, усугубив предыдущий, уже введенный в 2014 году. Заявленная цель состояла в том, чтобы "поставить российскую экономику на колени", изолировать страну от мировой экономической системы <...>. Более чем три года спустя стало ясно: этот план с треском провалился", — написал он.
По словам обозревателя, Евросоюз применил санкционные ограничения, которые нанесли больший ущерб ему самому, чем России.
"Рассказ о Европейском союзе, едином и решительном в защите ценностей и демократии, рухнул перед лицом суровой реальности: санкции послужили для того, чтобы подчинить национальные экономики воле Вашингтона и западноевропейских элит", — отметил Фази.
По его мнению, ввод антироссийских санкций используется для оправдания сокращения социальных расходов, массовой безработицы и перехода к более авторитарному правлению.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.