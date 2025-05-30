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"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.05.2025
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19:56 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/fazi-2020064957.html
"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.05.2025
"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России
План ЕС подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско, заявил журналист Томас Фази в соцсети Х. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:56:00+03:00
2025-05-30T19:56:00+03:00
в мире
россия
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. План ЕС подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско, заявил журналист Томас Фази в соцсети Х."С февраля 2022 года США и Евросоюз ввели против России самый жесткий режим санкций в современной истории, усугубив предыдущий, уже введенный в 2014 году. Заявленная цель состояла в том, чтобы "поставить российскую экономику на колени", изолировать страну от мировой экономической системы &lt;...&gt;. Более чем три года спустя стало ясно: этот план с треском провалился", — написал он.По словам обозревателя, Евросоюз применил санкционные ограничения, которые нанесли больший ущерб ему самому, чем России."Рассказ о Европейском союзе, едином и решительном в защите ценностей и демократии, рухнул перед лицом суровой реальности: санкции послужили для того, чтобы подчинить национальные экономики воле Вашингтона и западноевропейских элит", — отметил Фази.По его мнению, ввод антироссийских санкций используется для оправдания сокращения социальных расходов, массовой безработицы и перехода к более авторитарному правлению.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250530/avtoritet-2020029881.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Фази: ЕС не удалось подорвать экономику России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. План ЕС подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско, заявил журналист Томас Фази в соцсети Х.
"С февраля 2022 года США и Евросоюз ввели против России самый жесткий режим санкций в современной истории, усугубив предыдущий, уже введенный в 2014 году. Заявленная цель состояла в том, чтобы "поставить российскую экономику на колени", изолировать страну от мировой экономической системы <...>. Более чем три года спустя стало ясно: этот план с треском провалился", — написал он.
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По словам обозревателя, Евросоюз применил санкционные ограничения, которые нанесли больший ущерб ему самому, чем России.
"Рассказ о Европейском союзе, едином и решительном в защите ценностей и демократии, рухнул перед лицом суровой реальности: санкции послужили для того, чтобы подчинить национальные экономики воле Вашингтона и западноевропейских элит", — отметил Фази.
По его мнению, ввод антироссийских санкций используется для оправдания сокращения социальных расходов, массовой безработицы и перехода к более авторитарному правлению.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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