https://ria.ru/20250530/fazi-2020064957.html

"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.05.2025

"Поставить на колени". На Западе сделали неожиданное заявление о России

План ЕС подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско, заявил журналист Томас Фази в соцсети Х. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:56:00+03:00

2025-05-30T19:56:00+03:00

2025-05-30T19:56:00+03:00

в мире

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. План ЕС подорвать экономику России путем санкционного давления потерпел фиаско, заявил журналист Томас Фази в соцсети Х."С февраля 2022 года США и Евросоюз ввели против России самый жесткий режим санкций в современной истории, усугубив предыдущий, уже введенный в 2014 году. Заявленная цель состояла в том, чтобы "поставить российскую экономику на колени", изолировать страну от мировой экономической системы <...>. Более чем три года спустя стало ясно: этот план с треском провалился", — написал он.По словам обозревателя, Евросоюз применил санкционные ограничения, которые нанесли больший ущерб ему самому, чем России."Рассказ о Европейском союзе, едином и решительном в защите ценностей и демократии, рухнул перед лицом суровой реальности: санкции послужили для того, чтобы подчинить национальные экономики воле Вашингтона и западноевропейских элит", — отметил Фази.По его мнению, ввод антироссийских санкций используется для оправдания сокращения социальных расходов, массовой безработицы и перехода к более авторитарному правлению.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250530/avtoritet-2020029881.html

https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html

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в мире, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии