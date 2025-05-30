https://ria.ru/20250530/energodar-2019973276.html

Украинский дрон атаковал Энергодар

Украинский дрон атаковал Энергодар - РИА Новости, 30.05.2025

Украинский дрон атаковал Энергодар

Дрон ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по одному из зданий, пострадавших нет, возгорания не произошло, сообщил глава города... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:25:00+03:00

2025-05-30T14:25:00+03:00

2025-05-30T14:30:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по одному из зданий, пострадавших нет, возгорания не произошло, сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале."Сегодня была совершена атака ВСУ с помощью БПЛА неустановленного типа по зданию, расположенному на проспекте Строителей. Пострадавших нет, возгорания не произошло", - написал Пухов.По его словам, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме."Несмотря на "привычность" таких атак, прошу сохранять предельную бдительность: избегайте открытых пространств, будьте внимательны и осторожны", - призвал местное население Пухов.

https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, энергодар