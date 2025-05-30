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Украинский дрон атаковал Энергодар - РИА Новости, 30.05.2025
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14:25 30.05.2025 (обновлено: 14:30 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/energodar-2019973276.html
Украинский дрон атаковал Энергодар
Украинский дрон атаковал Энергодар - РИА Новости, 30.05.2025
Украинский дрон атаковал Энергодар
Дрон ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по одному из зданий, пострадавших нет, возгорания не произошло, сообщил глава города... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:25:00+03:00
2025-05-30T14:30:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по одному из зданий, пострадавших нет, возгорания не произошло, сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале."Сегодня была совершена атака ВСУ с помощью БПЛА неустановленного типа по зданию, расположенному на проспекте Строителей. Пострадавших нет, возгорания не произошло", - написал Пухов.По его словам, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме."Несмотря на "привычность" таких атак, прошу сохранять предельную бдительность: избегайте открытых пространств, будьте внимательны и осторожны", - призвал местное население Пухов.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html
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вооруженные силы украины, происшествия, энергодар
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Энергодар
Украинский дрон атаковал Энергодар

Украинский дрон атаковал Энергодар, удар пришелся по одному из зданий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по одному из зданий, пострадавших нет, возгорания не произошло, сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня была совершена атака ВСУ с помощью БПЛА неустановленного типа по зданию, расположенному на проспекте Строителей. Пострадавших нет, возгорания не произошло", - написал Пухов.
По его словам, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
"Несмотря на "привычность" таких атак, прошу сохранять предельную бдительность: избегайте открытых пространств, будьте внимательны и осторожны", - призвал местное население Пухов.
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