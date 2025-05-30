https://ria.ru/20250530/deputat-2020046110.html

Красноярский депутат, вернувшийся с СВО, планирует снова пойти на службу

Красноярский депутат, вернувшийся с СВО, планирует снова пойти на службу - РИА Новости, 30.05.2025

Красноярский депутат, вернувшийся с СВО, планирует снова пойти на службу

Депутат законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский, вернувшийся с СВО после полугодового контракта, заявил РИА Новости, что планирует... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:24:00+03:00

2025-05-30T18:24:00+03:00

2025-05-30T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноярский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

политика

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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский, вернувшийся с СВО после полугодового контракта, заявил РИА Новости, что планирует повторно отправиться на службу, а также, что не обращает внимания на сообщения относительно значительного снижения его веса. Енджиевский ушел добровольцем на СВО в конце ноября 2024 года. Как сообщал он тогда РИА Новости, это его гражданская позиция и обдуманное решение. На днях депутат краевого заксобрания вернулся из зоны СВО. Его отпуск совпал с проведением сессии в парламенте. Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов сообщил, что коллеги приветствовали Енджиевского аплодисментами. "Захар Львович – человек, который привык делать добрые и важные дела тихо, без пиара и шумихи. Мы приветствовали его сегодня аплодисментами", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Сам Енджиевский позже сообщил, что на сессии перед депутатами поставил вопрос об ужесточении контроля за оказанием мер поддержки красноярцам, заключившим контракт с Минобороны РФ. "Столкнулся с ситуацией, когда красноярские бойцы, в том числе и нашего подразделения, получают денежные суммы не полностью... Это создаёт определённую социальную напряжённость", - сказал он в социальных сетях. Несмотря на возвращение Енджиевского с СВО и планы повторного убытия для дальнейшей службы, местные СМИ активно обсуждают другое обстоятельство – значительное снижение веса депутата, ранее известного своей крупной фигурой. "Я не обращаю внимания на обсуждения. То, что обсуждают мой вес или еще что-то, я на это внимание не обращаю", - сказал Енджиевский, отвечая на вопрос о своем отношении к сообщениям о весе, отметив, что этому способствовали физические нагрузки. Также, по словам депутата, в зону проведения спецоперации он вновь собирается уехать через несколько дней, где продолжит службу в подразделении беспилотных летательных аппаратов. "Буквально через 8 дней я ухожу на продолжение службы. Время покажет (на какое время – прим.)…Каждый мужчина должен служить и помогать в этой ситуации нашей стране, чтобы приблизить победу", - отметил Енджиевский.

https://ria.ru/20250416/spetsoperatsiya-2011496785.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006361419.html

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красноярский край, министерство обороны рф (минобороны рф), политика