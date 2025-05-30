https://ria.ru/20250530/demeshin-2020010138.html

Набережную в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время введут в эксплуатацию

Набережную в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время введут в эксплуатацию - РИА Новости, 30.05.2025

Набережную в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время введут в эксплуатацию

Набережную в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время введут в эксплуатацию, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:16:00+03:00

2025-05-30T16:16:00+03:00

2025-05-30T16:16:00+03:00

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Набережную в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время введут в эксплуатацию, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона с рабочей поездкой посетил Комсомольск-на-Амуре. "Мы прошли по первому и второму участкам набережной. Это будет современное городское пространство для отдыха и занятий спортом. Убедились, что в ближайшее время объект будет введён в эксплуатацию", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил также, что было несколько замечаний. Совместно с мэром города, строительным блоком было принято решение - не застраивать территорию за набережной. Здесь появится зона отдыха с лежаками. Демешин уверен, что название объекту должны выбрать сами жители города. Губернатор отметил, что будет проведено голосование. По словам руководителя края, работа на первом участке обновлённой набережной в Комсомольске-на-Амуре будет завершена в течение месяца. Соответствующее поручение дано и.о. зампреду правительства края по вопросам строительства Алексею Колеватых совместно с подрядчиком. "Техническая готовность объекта, который является частью утверждённого президентом долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, составляет 74%. Подрядная организация завершает берегоукрепление, устройство лестничных спусков и амфитеатра. Также близятся к завершению работы по устройству спасательного поста, сетей электроснабжения и наружного освещения", - заключил глава региона. Представитель генподрядчика - руководитель проектного офиса АО "Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех") Демьян Сабугасов сообщил главе региона, что новая набережная с панорамным видом на реку Амур станет центром притяжения для комсомольчан. Совместно с АО "МТУ "Альтаир" компания создала современное городское пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом. Новый подрядчик (АО "Концерн "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ.

https://ria.ru/20250520/amur-2018050725.html

https://ria.ru/20250520/sotrudnichestvo-2018043821.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, дмитрий демешин