https://ria.ru/20250530/delo-2020022848.html

В Пугачеве завели дело о реабилитации нацизма после случая у Вечного огня

В Пугачеве завели дело о реабилитации нацизма после случая у Вечного огня - РИА Новости, 30.05.2025

В Пугачеве завели дело о реабилитации нацизма после случая у Вечного огня

Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за видео, на котором неизвестные, предположительно, сушат одежду у Вечного... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:01:00+03:00

2025-05-30T17:01:00+03:00

2025-05-30T17:30:00+03:00

происшествия

россия

саратовская область

пугачев

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020030456_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_66486faf6af12aff3b03cf0631dc396e.jpg

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за видео, на котором неизвестные, предположительно, сушат одежду у Вечного огня в городе Пугачеве, сообщило региональное управление СК РФ. В паблике "Подслушано Пугачев" в соцсети "ВКонтакте" в пятницу появилось видео, где несколько человек, в том числе дети, стоят у Вечного огня, один из мальчиков сует ноги в огонь, а девушка приподнимает платье и трясет подолом, а затем разворачивается спиной к огню и продолжает трясти платьем. В сообщении к видео указано, что неизвестные вечером в четверг забрались на Вечный огонь, где якобы "начали поднимали юбки, снимать штаны, повернувшись к огню своими пятыми точками". В главке МВД по области сообщили, что полиция проводит проверку и устанавливает личности правонарушителей. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними. Руководитель следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрий Александрович Костин поручил Пугачевскому межрайонному следственному отделу возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Основанием для принятия данного решения послужили материалы, выявленные в ходе мониторинга СМИ и сети интернет. Обнаружена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия группы несовершеннолетних, совершенные 29 мая 2025 года у Вечного огня в городе Пугачеве", - говорится в Telegram-канале СУСК. В силовых структурах сообщили журналистам, что, по предварительным данным, на видео запечатлены дети в возрасте от 6 до 15 лет. ‍️Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство контролирует результаты расследования дела.

https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html

https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html

россия

саратовская область

пугачев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саратовская область, пугачев, следственный комитет россии (ск рф)