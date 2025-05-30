https://ria.ru/20250530/delfin-2020080438.html

В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели - РИА Новости, 30.05.2025

В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

Дельфин-белобочка, которого две недели выхаживали в полевых условиях специалисты центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих и добровольцы,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:45:00+03:00

2025-05-30T22:45:00+03:00

2025-05-30T22:45:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Дельфин-белобочка, которого две недели выхаживали в полевых условиях специалисты центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих и добровольцы, скончался от болезни после сброса в бухту канализационных стоков, сообщили в центре "Безмятежное море". Дельфин-белобочка выбросился на берег в Севастополе 15 мая, волонтеры центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" стали оказывать ему помощь прямо на побережье в одной из бухт. Дельфина назвали Бубликом. Сложное интенсивное лечение тяжелобольного дельфина велось две недели. Волонтеры и специалисты постоянно находились рядом с дельфином круглосуточно, вблизи канализационной трубы, без доступа к электричеству, без крыши над головой, в антисанитарии. Кадры проводимого лечения и окружающей обстановки опубликованы в Telegram-канале центра. "Дельфин-белобочка Бублик ушел из жизни спустя 14 дней реабилитации в тяжелейших полевых условиях. Это случилось на фоне прогрессирующей полиорганной недостаточности и кровопотери. У него были выявлены прободная язва третьего отдела желудка (что обусловило развитие анемии), перитонит, левосторонняя пневмония с ателектазом, спаечный плеврит и гепатопатия. Наиболее тяжелые изменения развились в последние дни его жизни, которые он провел в критическом состоянии. Системность выявленных патологий указывает на вероятную вирусную инфекцию, которую, надеемся, удастся выявить", - сообщили в Telegram-канале сотрудники центра. До 22 мая в результате проводимого лечения наблюдалась положительная динамика, дельфин начал плавать без поддержки и даже пытался охотиться на живую рыбу, хоть и быстро уставал, отметили в "Безмятежном море". "Резкое ухудшение его состояния наступило после пролонгированного сброса канализационных вод в акваторию Карантинной бухты, что подорвало резервы организма на борьбу с болезнью. В ходе последующих УЗИ у дельфина стала отмечаться отрицательная динамика по левосторонней пневмонии, отмечалась многократная рвота, снижение активности и возобновление болевого синдрома... В последние сутки жизни у него наблюдалась повторяющаяся рвота кровью", - сообщили в центре. Сотрудники поблагодарили за помощь всех, кто принимал участие в судьбе дельфина Бублика. Они отметили, что шансы на спасение больных млекопитающих будут после создания реабилитационного центра и пригласили неравнодушных помочь в его создании.

https://ria.ru/20250530/tyuleni-2020050542.html

https://ria.ru/20250519/losenok-2017956308.html

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севастополь, происшествия, россия, республика крым, животные