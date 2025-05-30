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Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 30.05.2025
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13:07 30.05.2025 (обновлено: 14:54 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/delegatsija-2019942030.html
Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня
Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 30.05.2025
Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня
Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:07:00+03:00
2025-05-30T14:54:00+03:00
россия
стамбул
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", — сказал он. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе второго раунда делегации обсудят российский и украинский проекты меморандумов. Детали российского документа обнародоваться не будут, добавил он.Накануне вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня. В меморандуме, который Москва намерена там представить, содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить, подчеркнул глава МИД.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина, со своей стороны, запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/kellog-2019877705.html
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россия, стамбул, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня

Песков: российская делегация отправляется в Стамбул на переговоры с Киевом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", — сказал он.
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По словам Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе второго раунда делегации обсудят российский и украинский проекты меморандумов. Детали российского документа обнародоваться не будут, добавил он.
Накануне вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня. В меморандуме, который Москва намерена там представить, содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить, подчеркнул глава МИД.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина, со своей стороны, запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился.
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