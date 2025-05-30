https://ria.ru/20250530/delegatsija-2019942030.html

Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня

Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня - РИА Новости, 30.05.2025

Песков: российская делегация будет готова к переговорам в Стамбуле 2 июня

Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:07:00+03:00

2025-05-30T13:07:00+03:00

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россия

стамбул

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", — сказал он. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе второго раунда делегации обсудят российский и украинский проекты меморандумов. Детали российского документа обнародоваться не будут, добавил он.Накануне вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 июня. В меморандуме, который Москва намерена там представить, содержатся все аспекты для преодоления первопричин конфликта, российская сторона готова их пояснить, подчеркнул глава МИД.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Ее инициатором выступил президент России Владимир Путин. На этих переговорах стороны договорились провести обмен пленными в формате тысячу на тысячу человек и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина, со своей стороны, запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025