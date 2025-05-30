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Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику - РИА Новости, 30.05.2025
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11:27 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/dagestan-2019924380.html
Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику
Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику - РИА Новости, 30.05.2025
Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику
Уроженец Дагестана приговорен Челябинским областным судом к 8 годам воспитательной колонии за попытку поджечь военную технику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:27:00+03:00
2025-05-30T11:27:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
челябинская область
челябинский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Уроженец Дагестана приговорен Челябинским областным судом к 8 годам воспитательной колонии за попытку поджечь военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. По данным ведомства, уроженец Дагестана, являясь сторонником террористической организации, в январе 2024 года пытался совершить поджог военной техники, привлекаемой для выполнения отдельных задач в области обороны. "Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе. По данным Челябинского облсуда, суд 30 мая признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). В январе 2024 года центр общественных связей ФСБ РФ сообщал о задержании гражданина России, причастного к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Минобороны России в Челябинской области. Отмечалось, что его завербовали с помощью соцсетей. Кроме того, была установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.
https://ria.ru/20250529/gosizmena-2019851624.html
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россия
республика дагестан
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происшествия, россия, республика дагестан, челябинская область, челябинский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Челябинская область, Челябинский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику

Житель Дагестана получил восемь лет за попытку поджечь военную технику

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Уроженец Дагестана приговорен Челябинским областным судом к 8 годам воспитательной колонии за попытку поджечь военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
По данным ведомства, уроженец Дагестана, являясь сторонником террористической организации, в январе 2024 года пытался совершить поджог военной техники, привлекаемой для выполнения отдельных задач в области обороны.
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"Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе.
По данным Челябинского облсуда, суд 30 мая признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).
В январе 2024 года центр общественных связей ФСБ РФ сообщал о задержании гражданина России, причастного к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Минобороны России в Челябинской области. Отмечалось, что его завербовали с помощью соцсетей. Кроме того, была установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.
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