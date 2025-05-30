https://ria.ru/20250530/dagestan-2019924380.html

Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику

Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику - РИА Новости, 30.05.2025

Житель Дагестана получил срок за попытку поджечь военную технику

Уроженец Дагестана приговорен Челябинским областным судом к 8 годам воспитательной колонии за попытку поджечь военную технику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:27:00+03:00

2025-05-30T11:27:00+03:00

2025-05-30T11:27:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

челябинская область

челябинский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Уроженец Дагестана приговорен Челябинским областным судом к 8 годам воспитательной колонии за попытку поджечь военную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. По данным ведомства, уроженец Дагестана, являясь сторонником террористической организации, в январе 2024 года пытался совершить поджог военной техники, привлекаемой для выполнения отдельных задач в области обороны. "Судебной инстанцией подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе. По данным Челябинского облсуда, суд 30 мая признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). В январе 2024 года центр общественных связей ФСБ РФ сообщал о задержании гражданина России, причастного к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Минобороны России в Челябинской области. Отмечалось, что его завербовали с помощью соцсетей. Кроме того, была установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.

https://ria.ru/20250529/gosizmena-2019851624.html

https://ria.ru/20250530/fsb-2019913742.html

россия

республика дагестан

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика дагестан, челябинская область, челябинский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)