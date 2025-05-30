Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/dagestan-2019891539.html
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО - РИА Новости, 30.05.2025
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО
Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:58:00+03:00
2025-05-30T05:58:00+03:00
происшествия
россия
кизилюрт
магомед магомедов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он содержится, однако затем отказался от своих исковых требований, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Магомедов обращался в суд с исковым заявлением к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о признании незаконным действия, обязании совершить действия, но позднее отказался от иска. Суть заявления не раскрывается. Уточняется, что производство по данному делу прекращено. Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. После, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Как позже сообщал "Коммерсантъ", за несколько дней до предъявления Магомедову обвинения в окончательной редакции было прекращено уголовное дело по части 2 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения). Дело по данному эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
https://ria.ru/20250528/koloniya-2019470070.html
https://ria.ru/20241129/ministr-1986356663.html
россия
кизилюрт
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кизилюрт, магомед магомедов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика дагестан
Происшествия, Россия, Кизилюрт, Магомед Магомедов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Дагестан
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО, но отозвал иск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он содержится, однако затем отказался от своих исковых требований, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Магомедов обращался в суд с исковым заявлением к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о признании незаконным действия, обязании совершить действия, но позднее отказался от иска. Суть заявления не раскрывается. Уточняется, что производство по данному делу прекращено.
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Экс-депутата Дагестана перевели в ИК-8 на Ямале
28 мая, 05:49
Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. После, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Как позже сообщал "Коммерсантъ", за несколько дней до предъявления Магомедову обвинения в окончательной редакции было прекращено уголовное дело по части 2 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения). Дело по данному эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения.
Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование
29 ноября 2024, 06:16
 
ПроисшествияРоссияКизилюртМагомед МагомедовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала