https://ria.ru/20250530/dagestan-2019891539.html

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО - РИА Новости, 30.05.2025

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО

Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:58:00+03:00

2025-05-30T05:58:00+03:00

2025-05-30T05:58:00+03:00

происшествия

россия

кизилюрт

магомед магомедов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика дагестан

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он содержится, однако затем отказался от своих исковых требований, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Магомедов обращался в суд с исковым заявлением к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о признании незаконным действия, обязании совершить действия, но позднее отказался от иска. Суть заявления не раскрывается. Уточняется, что производство по данному делу прекращено. Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. После, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Как позже сообщал "Коммерсантъ", за несколько дней до предъявления Магомедову обвинения в окончательной редакции было прекращено уголовное дело по части 2 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения). Дело по данному эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.

https://ria.ru/20250528/koloniya-2019470070.html

https://ria.ru/20241129/ministr-1986356663.html

россия

кизилюрт

республика дагестан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кизилюрт, магомед магомедов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика дагестан