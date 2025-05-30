https://ria.ru/20250530/dagestan-2019891539.html
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО - РИА Новости, 30.05.2025
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО
Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:58:00+03:00
2025-05-30T05:58:00+03:00
2025-05-30T05:58:00+03:00
происшествия
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магомед магомедов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика дагестан
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он содержится, однако затем отказался от своих исковых требований, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Магомедов обращался в суд с исковым заявлением к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о признании незаконным действия, обязании совершить действия, но позднее отказался от иска. Суть заявления не раскрывается. Уточняется, что производство по данному делу прекращено. Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. После, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Как позже сообщал "Коммерсантъ", за несколько дней до предъявления Магомедову обвинения в окончательной редакции было прекращено уголовное дело по части 2 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения). Дело по данному эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
https://ria.ru/20250528/koloniya-2019470070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кизилюрт, магомед магомедов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика дагестан
Происшествия, Россия, Кизилюрт, Магомед Магомедов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Республика Дагестан
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов хотел судиться с СИЗО, но отозвал иск
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший глава Кизилюрта, экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов подавал в суд на столичный следственный изолятор, в котором он содержится, однако затем отказался от своих исковых требований, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Магомедов
обращался в суд с исковым заявлением к ФКУ СИЗО-1 ФСИН России
о признании незаконным действия, обязании совершить действия, но позднее отказался от иска. Суть заявления не раскрывается. Уточняется, что производство по данному делу прекращено.
Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. После, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Как позже сообщал "Коммерсантъ", за несколько дней до предъявления Магомедову обвинения в окончательной редакции было прекращено уголовное дело по части 2 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения). Дело по данному эпизоду было закрыто за недоказанностью обвинения.
Магомедов возглавлял Кизилюрт
с мая 2021 года.