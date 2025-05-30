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"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова - РИА Новости, 30.05.2025
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15:55 30.05.2025 (обновлено: 15:59 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/chemezov-2020004639.html
"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова
"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова - РИА Новости, 30.05.2025
"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова
"Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:55:00+03:00
2025-05-30T15:59:00+03:00
сша
ростех
экономика
сергей чемезов
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. "Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха"."Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен", - сказал собеседник агентства.
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сша, ростех, экономика, сергей чемезов, в мире, санкции, санкции в отношении россии
США, Ростех, Экономика, Сергей Чемезов, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова

Ростех: усилия США по снятию санкций с Чемезова могут помочь продолжить диалог

© Фото : "Ростех"Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : "Ростех"
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. "Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен", - сказал собеседник агентства.
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