https://ria.ru/20250530/chemezov-2020004639.html

"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова

"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова - РИА Новости, 30.05.2025

"Ростех" приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова

"Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:55:00+03:00

2025-05-30T15:55:00+03:00

2025-05-30T15:59:00+03:00

сша

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в мире

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. "Ростех" приветствует усилия США по снятию американских санкций с главы госкорпорации Сергея Чемезова, это позволит восстановить ранее приостановленное сотрудничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха"."Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241216/promyshlennost-1989349449.html

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сша, ростех, экономика, сергей чемезов, в мире, санкции, санкции в отношении россии