https://ria.ru/20250530/chekhiya-2019878027.html

СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине

СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине - РИА Новости, 30.05.2025

СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине

Окружной суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за высказывания об... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:55:00+03:00

2025-05-30T00:55:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Окружной суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за высказывания об Украине, пишет Česká justice."Дело тянется с весны 2022 года. Во время урока в начальной школе в Праге Мартина Беднаржова назвала действия России оправданным способом урегулирования ситуации, заявила, что в Киеве ничего не происходит, и поставила под сомнение освещение новостей на чешском телевидении. Она также рассказала о нацистских украинских группировках, которые, по ее словам, ликвидируют россиян с 2014 года", — указано в статье.В материале также отмечается, что в Окружном суде по делу дважды вынесли оправдательный вердикт, но Верховный суд отменил решения и потребовал пересмотреть дело."Учительницу с 30-летним стажем сразу же уволили после инцидента. <…> Беднаржова заявила сегодня, что она настаивает на своей правоте и считает весь судебный процесс политически мотивированным", — заключил интернет-портал.В конце марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела русофобией в острой форме.На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес Москвы, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В России подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250507/varvar-2015544299.html

https://ria.ru/20250419/rusofobiya-2012226610.html

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

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