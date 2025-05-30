Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 30.05.2025 (обновлено: 11:29 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/chekhiya-2019878027.html
СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине
СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине
Окружной суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за высказывания об... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:55:00+03:00
2025-05-30T11:29:00+03:00
в мире
прага
россия
украина
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019917850_256:0:1920:936_1920x0_80_0_0_b05f8267a75f9133b6fef2f0df064481.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Окружной суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за высказывания об Украине, пишет Česká justice."Дело тянется с весны 2022 года. Во время урока в начальной школе в Праге Мартина Беднаржова назвала действия России оправданным способом урегулирования ситуации, заявила, что в Киеве ничего не происходит, и поставила под сомнение освещение новостей на чешском телевидении. Она также рассказала о нацистских украинских группировках, которые, по ее словам, ликвидируют россиян с 2014 года", — указано в статье.В материале также отмечается, что в Окружном суде по делу дважды вынесли оправдательный вердикт, но Верховный суд отменил решения и потребовал пересмотреть дело."Учительницу с 30-летним стажем сразу же уволили после инцидента. &lt;…&gt; Беднаржова заявила сегодня, что она настаивает на своей правоте и считает весь судебный процесс политически мотивированным", — заключил интернет-портал.В конце марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела русофобией в острой форме.На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес Москвы, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В России подобные заявления отвергают и называют голословными.
https://ria.ru/20250507/varvar-2015544299.html
https://ria.ru/20250419/rusofobiya-2012226610.html
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
прага
россия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019917850_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cccf8d347b879f3ccb0ef9a129545458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, россия, украина, чехия
В мире, Прага, Россия, Украина, Чехия
СМИ: в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине

ČJ: суд Праги приговорил учительницу за пророссийскую позицию по Украине

© Фото : соцсетиМартина Беднаржова
Мартина Беднаржова - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : соцсети
Мартина Беднаржова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Окружной суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 20 месяцев за высказывания об Украине, пишет Česká justice.
"Дело тянется с весны 2022 года. Во время урока в начальной школе в Праге Мартина Беднаржова назвала действия России оправданным способом урегулирования ситуации, заявила, что в Киеве ничего не происходит, и поставила под сомнение освещение новостей на чешском телевидении. Она также рассказала о нацистских украинских группировках, которые, по ее словам, ликвидируют россиян с 2014 года", — указано в статье.
Неизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату
7 мая, 14:34
В материале также отмечается, что в Окружном суде по делу дважды вынесли оправдательный вердикт, но Верховный суд отменил решения и потребовал пересмотреть дело.
"Учительницу с 30-летним стажем сразу же уволили после инцидента. <…> Беднаржова заявила сегодня, что она настаивает на своей правоте и считает весь судебный процесс политически мотивированным", — заключил интернет-портал.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В США назвали главных русофобов в Европе
19 апреля, 07:17
В конце марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела русофобией в острой форме.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес Москвы, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В России подобные заявления отвергают и называют голословными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен": Европа напросилась на жесткий ответ
28 мая, 08:00
 
В миреПрагаРоссияУкраинаЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала