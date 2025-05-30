https://ria.ru/20250530/budanov-2020070272.html

Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей"

Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей" - РИА Новости, 30.05.2025

Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей"

Президент Польши Анджей Дуда наградил золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:47:00+03:00

2025-05-30T20:47:00+03:00

2025-05-30T20:47:00+03:00

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рональд рейган

генри киссинджер

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наградил золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*, который, по данным ФСБ России, был организатором теракта на Крымском мосту. "Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* одной из высших наград Республики Польша для иностранцев - золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления разведки минобороны Украины.Уточняется, что Буданов* награжден за "значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами". Также кавалерским крестом того же ордена удостоен заместитель Буданова* Вадим Скибицкий. В ведомстве напомнили, что ранее такие награды получали экс-президент США Рональд Рейган, государственный секретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов*. Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.* Признан в России террористом и экстремистом

https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html

https://ria.ru/20250423/agent-2012889520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, украина, польша, анджей дуда, рональд рейган, генри киссинджер, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон