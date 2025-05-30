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Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей" - РИА Новости, 30.05.2025
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20:47 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/budanov-2020070272.html
Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей"
Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей" - РИА Новости, 30.05.2025
Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей"
Президент Польши Анджей Дуда наградил золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:47:00+03:00
2025-05-30T20:47:00+03:00
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анджей дуда
рональд рейган
генри киссинджер
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наградил золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*, который, по данным ФСБ России, был организатором теракта на Крымском мосту. &quot;Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* одной из высших наград Республики Польша для иностранцев - золотым офицерским крестом ордена &quot;За заслуги перед Польшей&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления разведки минобороны Украины.Уточняется, что Буданов* награжден за "значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами". Также кавалерским крестом того же ордена удостоен заместитель Буданова* Вадим Скибицкий. В ведомстве напомнили, что ранее такие награды получали экс-президент США Рональд Рейган, государственный секретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов*. Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.* Признан в России террористом и экстремистом
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справки, россия, украина, польша, анджей дуда, рональд рейган, генри киссинджер, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон
Справки, Россия, Украина, Польша, Анджей Дуда, Рональд Рейган, Генри Киссинджер, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН
Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей"

Дуда наградил Буданова офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей"

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда наградил золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*, который, по данным ФСБ России, был организатором теракта на Крымском мосту.
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"Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* одной из высших наград Республики Польша для иностранцев - золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главного управления разведки минобороны Украины.

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Уточняется, что Буданов* награжден за "значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими государствами". Также кавалерским крестом того же ордена удостоен заместитель Буданова* Вадим Скибицкий.
В ведомстве напомнили, что ранее такие награды получали экс-президент США Рональд Рейган, государственный секретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов*.
Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.
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