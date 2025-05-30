В минобороны Британии заявили об отсталости западных ВС
Business Insider: война на Украине выявила отсталость западных вооруженных сил
© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что украинский конфликт выявил отсталость системы управления вооруженными силами стран Запада, сообщает портал Business Insider.
Как отмечает издание, в ходе встречи с представителями более 100 производителей беспилотников замминистра заявил, что война на Украине выявила "отсталые методы управления вооруженными силами на Западе" на фоне развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других новых технологий.
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"То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО", - цитирует издание слова Полларда.
По его мнению, развитие БПЛА привело к "тектоническому сдвигу" в области ведения войны, и сегодня беспилотные технологии преодолевают новый рубеж каждые несколько недель.
Поллард призвал не застревать в устаревшем мышлении и "обеспечивать Украину новыми технологиями".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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