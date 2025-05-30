https://ria.ru/20250530/britanija-2020079286.html

В минобороны Британии заявили об отсталости западных ВС

В минобороны Британии заявили об отсталости западных ВС - РИА Новости, 30.05.2025

В минобороны Британии заявили об отсталости западных ВС

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что украинский конфликт выявил отсталость системы управления вооруженными силами стран Запада, сообщает... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:36:00+03:00

2025-05-30T22:36:00+03:00

2025-05-30T22:36:00+03:00

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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что украинский конфликт выявил отсталость системы управления вооруженными силами стран Запада, сообщает портал Business Insider. Как отмечает издание, в ходе встречи с представителями более 100 производителей беспилотников замминистра заявил, что война на Украине выявила "отсталые методы управления вооруженными силами на Западе" на фоне развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других новых технологий. "То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО", - цитирует издание слова Полларда. По его мнению, развитие БПЛА привело к "тектоническому сдвигу" в области ведения войны, и сегодня беспилотные технологии преодолевают новый рубеж каждые несколько недель. Поллард призвал не застревать в устаревшем мышлении и "обеспечивать Украину новыми технологиями". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/britanija-1992960877.html

https://ria.ru/20250411/velikobritanija-2010612760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато