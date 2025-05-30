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Волгоградский ТЮЗ откроется после реконструкции к 1 октября - РИА Новости, 30.05.2025
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Волгоградская область
 
11:34 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/bocharov-2019925297.html
Волгоградский ТЮЗ откроется после реконструкции к 1 октября
Волгоградский ТЮЗ откроется после реконструкции к 1 октября - РИА Новости, 30.05.2025
Волгоградский ТЮЗ откроется после реконструкции к 1 октября
Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Волгограде, где идет масштабная реконструкция по нацпроекту, возобновит работу к 1 октября, сообщил губернатор Волгоградской области РИА Новости, 30.05.2025
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андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 30 мая - РИА Новости. Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Волгограде, где идет масштабная реконструкция по нацпроекту, возобновит работу к 1 октября, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации администрации Волгоградской области, реконструкция ТЮЗа в Волгограде, которая проводится в рамках нацпроекта "Культура", близится к завершению, уже выполнено 95% работ. Сейчас отмечается, идет наладка и установка современного оборудования. "Уверены, что к началу театрального сезона ТЮЗ откроет свои двери, и гости придут в театр, чтобы увидеть премьеры: коллектив готовит отдельную программу на 2025-2026 год. Уже идет наполнение стен жизнью. Труппа в ближайшее время начнет постепенно переезжать сюда, и 1 октября театральный сезон откроет в своих родных стенах", - приводит администрация в сообщении слова Бочарова во время осмотра хода работ в театре.
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волгоград, андрей бочаров, волгоградская область
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Волгоградская область
Волгоградский ТЮЗ откроется после реконструкции к 1 октября

Бочаров: волгоградский ТЮЗ откроется после реконструкции к 1 октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 30 мая - РИА Новости. Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Волгограде, где идет масштабная реконструкция по нацпроекту, возобновит работу к 1 октября, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, реконструкция ТЮЗа в Волгограде, которая проводится в рамках нацпроекта "Культура", близится к завершению, уже выполнено 95% работ. Сейчас отмечается, идет наладка и установка современного оборудования.
"Уверены, что к началу театрального сезона ТЮЗ откроет свои двери, и гости придут в театр, чтобы увидеть премьеры: коллектив готовит отдельную программу на 2025-2026 год. Уже идет наполнение стен жизнью. Труппа в ближайшее время начнет постепенно переезжать сюда, и 1 октября театральный сезон откроет в своих родных стенах", - приводит администрация в сообщении слова Бочарова во время осмотра хода работ в театре.
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