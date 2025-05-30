https://ria.ru/20250530/berlin-2019884724.html

В Германии раскрыли, что Берлин приготовил для Москвы

В Германии раскрыли, что Берлин приготовил для Москвы - РИА Новости, 30.05.2025

В Германии раскрыли, что Берлин приготовил для Москвы

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится повторить ошибку президента Франции Эммануэля Макрона, пытаясь добиться уступок от России с помощью плана стратегической РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:11:00+03:00

2025-05-30T03:11:00+03:00

2025-05-30T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

украина

фридрих мерц

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019920317_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f436f5809214f82db3f5fca274bbd091.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится повторить ошибку президента Франции Эммануэля Макрона, пытаясь добиться уступок от России с помощью плана стратегической двусмысленности, пишет Junge Welt."Одним из первых официальных действий нового федерального правительства было прекращение публикации информации о немецких поставках оружия в Украину. Канцлер Фридрих Мерц назвал это стратегической двусмысленностью. Якобы это призвано подтолкнуть Россию к уступкам, поскольку она до последнего не сможет четко представлять себе возможности Украины", — указано в статье.Автор уверен, что подобная тактика приведет к тому, что Германия полностью утратит кредит доверия, а Россия просто начнет выстраивать свои действия в соответствии с наихудшим возможным вариантом, например, в вопросе поставок ракет Taurus."Здесь высокомерие и нелепость очень тесно соседствуют. Пример Франции: президент Макрон также использовал термин неоднозначная стратегия, чтобы обозначить миру идею отправки французских войск на Украину. Спустя время стало ясно, что он блефовал, а желающих принять в этом участие оказалось явно недостаточно. Теперь Мерц повторяет ошибку Макрона и рискует получить гораздо более мощный удар по репутации", — заключило издание.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России, и нужно обеспечить их таким оружием.

https://ria.ru/20250529/germaniya-2019847209.html

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, вооруженные силы украины