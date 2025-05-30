В Германии раскрыли, что Берлин приготовил для Москвы
Junge Welt: Мерц собирается подтолкнуть Россию к уступкам
© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldНемецкие солдаты бундесвера загружают ракеты для системы ПВО Patriot для Украины
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Немецкие солдаты бундесвера загружают ракеты для системы ПВО Patriot для Украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится повторить ошибку президента Франции Эммануэля Макрона, пытаясь добиться уступок от России с помощью плана стратегической двусмысленности, пишет Junge Welt.
"Одним из первых официальных действий нового федерального правительства было прекращение публикации информации о немецких поставках оружия в Украину. Канцлер Фридрих Мерц назвал это стратегической двусмысленностью. Якобы это призвано подтолкнуть Россию к уступкам, поскольку она до последнего не сможет четко представлять себе возможности Украины", — указано в статье.
Автор уверен, что подобная тактика приведет к тому, что Германия полностью утратит кредит доверия, а Россия просто начнет выстраивать свои действия в соответствии с наихудшим возможным вариантом, например, в вопросе поставок ракет Taurus.
"Здесь высокомерие и нелепость очень тесно соседствуют. Пример Франции: президент Макрон также использовал термин неоднозначная стратегия, чтобы обозначить миру идею отправки французских войск на Украину. Спустя время стало ясно, что он блефовал, а желающих принять в этом участие оказалось явно недостаточно. Теперь Мерц повторяет ошибку Макрона и рискует получить гораздо более мощный удар по репутации", — заключило издание.
Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России, и нужно обеспечить их таким оружием.