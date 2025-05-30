https://ria.ru/20250530/banknota-2019880924.html

Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн

Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн - РИА Новости, 30.05.2025

Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн

Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, следует из ответа Центрального Банка России на обращение первого зампреда комитета Госдумы по РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:37:00+03:00

2025-05-30T01:37:00+03:00

2025-05-30T01:37:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, следует из ответа Центрального Банка России на обращение первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия - За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Гусев направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа. "Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты её модернизации", - сказано в ответе. В документе также сообщается, что в Банк России поступают предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей выпуска 2022 года, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона данной банкноты. "Центральный банк прислушался к нашему предложению и уже рассматривает варианты модернизации 100-рублевой банкноты. Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг. Который символизирует единство нашей страны и отражает её актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах", - сказал Гусев РИА Новости. Депутат подчеркнул, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян. Политик уточнил, что старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как он и предлагал ранее, а новые регионы России "найдут свое место в дизайне при очередной доработке".

https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html

https://ria.ru/20250207/tsentrobank-1997900380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, эльвира набиуллина