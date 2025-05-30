https://ria.ru/20250530/babushkina-2019992223.html

Бабушкина выступила перед участниками форума "Единство. Согласие. Развитие"

Бабушкина выступила перед участниками форума "Единство. Согласие. Развитие" - РИА Новости, 30.05.2025

Бабушкина выступила перед участниками форума "Единство. Согласие. Развитие"

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и врио губернатора региона Денис Паслер поприветствовали участников III... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:17:00+03:00

2025-05-30T15:17:00+03:00

2025-05-30T15:17:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

денис паслер

свердловская область

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и врио губернатора региона Денис Паслер поприветствовали участников III Международного женского форума "Единство. Согласие. Развитие", сообщает пресс-служба регионального парламента. Мероприятие нацелено на консолидацию позиций женщин в развитии государства, социально-политической и общественной жизни страны, а также на укрепление семейных ценностей и поддержку женского предпринимательства. "Форум объединил заслуженных, талантливых и целеустремленных женщин. Здесь собрались передовики производства, деятели науки и культуры, представители органов власти, главы муниципальных образований, предприниматели, руководители и преподаватели вузов и школ, медики, работники библиотек, лидеры общественных организаций. Это и те женщины, которые уже состоялись в профессии, и те, кто только начинает свой трудовой путь – молодые специалисты, студенты и волонтеры. И каждая из вас знает, что значит – брать на себя ответственность, решать непростые задачи, добиваться поставленных целей", – заявила Бабушкина. По словам спикера областного парламента, властями региона и страны уделяется серьезное внимание созданию условий для самореализации женщин и для того, чтобы они могли активно участвовать в экономической, политической и общественной жизни своего муниципалитета, региона и всей страны. Она отметила, что в Свердловской области женщины – полноправные участницы абсолютно всех процессов, в том числе и законотворческих. В каждом созыве регионального парламента представлены женщины. Женщины избираются главами муниципалитетов и в представительные органы муниципальных образований, пользуясь безусловной поддержкой своих избирателей. Паслер выразил благодарность участницам, прежде всего, представительницам иностранных делегаций, преодолевшим тысячи километров для этой встречи. "И в России, и в мире женщины играют ключевую роль. Вы вдохновляете, окрыляете, ведете за собой. Для вас нет ничего невозможного: об этом говорят успехи в самых разных сферах - от науки и бизнеса до искусства и политики. Ваши достижения служат примером для всех нас. Вам нет равных в том, чтобы менять мир к лучшему, делать его более справедливым, безопасным и благополучным", - сказал Паслер, его слова приводятся на сайте правительства Свердловской области. Участие в главном мероприятии форума – пленарной сессии на тему "Женская сила созидания. Путь к победе и миру" приняли чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Гунасекера Шобини, омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева, президент Арабского Союза женщин-инвесторов, член Совета по международным делам Египта Галал Ясса Хода, председатель Союза женщин России Мария Ситтель. Мероприятия III Международного женского форума "Единство. Согласие. Развитие" объединили более 10 тысяч участников и гостей из 22 стран, среди которых Бразилия, Шри-Ланка, Испания, Египет, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и другие государства. Участники изучат мировые практики решения задач бизнеса, здравоохранения, развития и сохранения института семьи, материнства, духовно-нравственного воспитания и культурно-гуманитарного партнерства.

https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019559293.html

https://ria.ru/20250526/babushkina-2019115325.html

свердловская область

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людмила бабушкина , денис паслер, свердловская область