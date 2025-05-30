https://ria.ru/20250530/artamonov-2019930462.html
Артамонов открыл второй "Мой социальный центр" в Липецкой области
Артамонов открыл второй "Мой социальный центр" в Липецкой области - РИА Новости, 30.05.2025
Артамонов открыл второй "Мой социальный центр" в Липецкой области
Второй в Липецкой области "Мой социальный центр" открылся на улице Мира в Ельце, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:02:00+03:00
2025-05-30T12:02:00+03:00
2025-05-30T12:02:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Второй в Липецкой области "Мой социальный центр" открылся на улице Мира в Ельце, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в здании разместились три отделения местной службы соцзащиты: отделение комплексной реабилитации инвалидов, отделение социальных кураторов и отделение по работе с пожилыми людьми и инвалидами. Артамонов отметил, что на первом этаже центра располагаются зоны для занятий спортом, танцами и творческие мастерские, актовый зал и переговорная, где работают социальные кураторы. Они будут принимать участников проекта "Липецкое долголетие", членов семей участников спецоперации, многодетных семей и получателей услуг проекта "Инклюзия48". Второй этаж практически полностью отведен под отделение комплексной реабилитации детей и взрослых с ограничениями здоровья. Есть кабинеты психолога, логопеда, реабилитолога и зал для адаптивной физкультуры с современными тренажерами, а на прилегающей к центру территории скоро появится летний кинотеатр — под открытым небом. "Надеемся, что всем, кто придет в “Мой социальный центр”, захочется задержаться здесь дольше. Ведь это не просто про получение социальных услуг – это про поддержку и заботу, которой мы хотим окружить каждого нашего жителя", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250530/elets-2019929906.html
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липецкая область, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
Артамонов открыл второй "Мой социальный центр" в Липецкой области
Артамонов: второй "Мой социальный центр" начал работу в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Второй в Липецкой области "Мой социальный центр" открылся на улице Мира в Ельце, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в здании разместились три отделения местной службы соцзащиты: отделение комплексной реабилитации инвалидов, отделение социальных кураторов и отделение по работе с пожилыми людьми и инвалидами.
Артамонов отметил, что на первом этаже центра располагаются зоны для занятий спортом, танцами и творческие мастерские, актовый зал и переговорная, где работают социальные кураторы. Они будут принимать участников проекта "Липецкое долголетие", членов семей участников спецоперации, многодетных семей и получателей услуг проекта "Инклюзия48". Второй этаж практически полностью отведен под отделение комплексной реабилитации детей и взрослых с ограничениями здоровья. Есть кабинеты психолога, логопеда, реабилитолога и зал для адаптивной физкультуры с современными тренажерами, а на прилегающей к центру территории скоро появится летний кинотеатр — под открытым небом.
"Надеемся, что всем, кто придет в “Мой социальный центр”, захочется задержаться здесь дольше. Ведь это не просто про получение социальных услуг – это про поддержку и заботу, которой мы хотим окружить каждого нашего жителя", – сказал Артамонов.