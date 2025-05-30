https://ria.ru/20250530/anokhin-2020071918.html

Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России"

Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России" - РИА Новости, 30.05.2025

Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России"

Центральным событием съезда лидеров "Опоры России" в Смоленске стало пленарное заседание, посвященное сотрудничеству малого и среднего бизнеса России и... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:08:00+03:00

2025-05-30T21:08:00+03:00

2025-05-30T21:08:00+03:00

смоленская область

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центральным событием съезда лидеров "Опоры России" в Смоленске стало пленарное заседание, посвященное сотрудничеству малого и среднего бизнеса России и Беларуси, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.По его словам, в дискуссии приняли участие президент "Опоры России" Александр Калинин, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач, торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев, представители банковского сектора, руководители предприятий."Смоленская область входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Беларуси среди российских регионов. Доля братского государства в общем товарообороте нашей области составляет почти 67%. В этом году планируем наращивать торговлю и преодолеть отметку в 300 миллиардов рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.Губернатор подчеркнул, что Калинин на съезде отметил опыт выстраивания деловых отношений с белорусским бизнесом и предложил масштабировать смоленские практики в этом направлении и на другие регионы страны."Правительство области выступает модератором между предприятиями и помогает смоленским компаниям налаживать партнерские отношения с коллегами из Беларуси по их запросам", - написал глава региона.Кроме темы делового сотрудничества с Беларусью, обсудили поддержку участников специальной военной операции."Опора России", "Единая Россия" и Корпорация МСП запустили проект "СВОй бизнес". Мы реализуем ее аналог – "5 шагов к СВОему делу": оказываем образовательную и юридическую поддержку ветеранами СВО по вопросам открытия и развития бизнеса. Также предоставляем финансовую помощь – грант "Первый старт" в размере 500 тысяч рублей. Пленарное заседание прошло плодотворно", - резюмировал Анохин.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова