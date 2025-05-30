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Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России" - РИА Новости, 30.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:08 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/anokhin-2020071918.html
Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России"
Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России" - РИА Новости, 30.05.2025
Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России"
Центральным событием съезда лидеров "Опоры России" в Смоленске стало пленарное заседание, посвященное сотрудничеству малого и среднего бизнеса России и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:08:00+03:00
2025-05-30T21:08:00+03:00
смоленская область
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центральным событием съезда лидеров "Опоры России" в Смоленске стало пленарное заседание, посвященное сотрудничеству малого и среднего бизнеса России и Беларуси, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.По его словам, в дискуссии приняли участие президент "Опоры России" Александр Калинин, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач, торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев, представители банковского сектора, руководители предприятий."Смоленская область входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Беларуси среди российских регионов. Доля братского государства в общем товарообороте нашей области составляет почти 67%. В этом году планируем наращивать торговлю и преодолеть отметку в 300 миллиардов рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.Губернатор подчеркнул, что Калинин на съезде отметил опыт выстраивания деловых отношений с белорусским бизнесом и предложил масштабировать смоленские практики в этом направлении и на другие регионы страны."Правительство области выступает модератором между предприятиями и помогает смоленским компаниям налаживать партнерские отношения с коллегами из Беларуси по их запросам", - написал глава региона.Кроме темы делового сотрудничества с Беларусью, обсудили поддержку участников специальной военной операции."Опора России", "Единая Россия" и Корпорация МСП запустили проект "СВОй бизнес". Мы реализуем ее аналог – "5 шагов к СВОему делу": оказываем образовательную и юридическую поддержку ветеранами СВО по вопросам открытия и развития бизнеса. Также предоставляем финансовую помощь – грант "Первый старт" в размере 500 тысяч рублей. Пленарное заседание прошло плодотворно", - резюмировал Анохин.
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Смоленская область
Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России"

Губернатор Анохин назвал итоги съезда лидеров "Опоры России"

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Центральным событием съезда лидеров "Опоры России" в Смоленске стало пленарное заседание, посвященное сотрудничеству малого и среднего бизнеса России и Беларуси, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, в дискуссии приняли участие президент "Опоры России" Александр Калинин, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач, торговый представитель РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев, представители банковского сектора, руководители предприятий.
«
"Смоленская область входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Беларуси среди российских регионов. Доля братского государства в общем товарообороте нашей области составляет почти 67%. В этом году планируем наращивать торговлю и преодолеть отметку в 300 миллиардов рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что Калинин на съезде отметил опыт выстраивания деловых отношений с белорусским бизнесом и предложил масштабировать смоленские практики в этом направлении и на другие регионы страны.
"Правительство области выступает модератором между предприятиями и помогает смоленским компаниям налаживать партнерские отношения с коллегами из Беларуси по их запросам", - написал глава региона.
Кроме темы делового сотрудничества с Беларусью, обсудили поддержку участников специальной военной операции.
"Опора России", "Единая Россия" и Корпорация МСП запустили проект "СВОй бизнес". Мы реализуем ее аналог – "5 шагов к СВОему делу": оказываем образовательную и юридическую поддержку ветеранами СВО по вопросам открытия и развития бизнеса. Также предоставляем финансовую помощь – грант "Первый старт" в размере 500 тысяч рублей. Пленарное заседание прошло плодотворно", - резюмировал Анохин.
 
Смоленская область
 
 
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