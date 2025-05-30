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Губернатор Смоленской области обозначил планы по системе здравоохранения - РИА Новости, 30.05.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:11 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/anokhin-2020008661.html
Губернатор Смоленской области обозначил планы по системе здравоохранения
Губернатор Смоленской области обозначил планы по системе здравоохранения - РИА Новости, 30.05.2025
Губернатор Смоленской области обозначил планы по системе здравоохранения
Необходимо организовать профилактические мероприятия для своевременного выявления заболеваний, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:11:00+03:00
2025-05-30T16:11:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Необходимо организовать профилактические мероприятия для своевременного выявления заболеваний, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Глава региона провел совещание с руководителями учреждений здравоохранения и главами округов. Они подвели промежуточные итоги и определили планы дальнейшей работы. "С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год", — написал Анохин. Он поручил усилить профилактику в сельской местности. Также необходимо провести медосмотры сотрудников региональных и муниципальных учреждений: предприятий дорожного и коммунального хозяйств, школ и детских садов, управленческого звена и других. Особое внимание нужно уделить здоровью сердечно-сосудистой системы у мужчин. Власти региона организуют диспансеризацию прямо на рабочих местах, так как многие затягивают с посещением больниц и поликлиник. Для выполнения этой задачи есть более 50 мобильных медкомплексов с современным оборудованием для диагностики и процедур. Еще одним важным направлением работы является подготовка сотрудников для местных медучреждений. В этом году в больницы и поликлиники региона придут работать 188 выпускников-целевиков: 131 врач, 57 медсестер и фельдшеров. Предоставляются различные меры поддержки. В том числе в прошлом году по всей области были приобретены 22 квартиры, в 2025 году планируется закупить еще 26. Анохин поручил главам помогать медработникам, чтобы им было проще адаптироваться на новом месте.
https://ria.ru/20250528/sovet-2019649988.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Губернатор Смоленской области обозначил планы по системе здравоохранения

Губернатор Анохин определил основные планы по улучшению системы здравоохранения

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Необходимо организовать профилактические мероприятия для своевременного выявления заболеваний, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Глава региона провел совещание с руководителями учреждений здравоохранения и главами округов. Они подвели промежуточные итоги и определили планы дальнейшей работы.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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28 мая, 19:45
"С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год", — написал Анохин.
Он поручил усилить профилактику в сельской местности. Также необходимо провести медосмотры сотрудников региональных и муниципальных учреждений: предприятий дорожного и коммунального хозяйств, школ и детских садов, управленческого звена и других. Особое внимание нужно уделить здоровью сердечно-сосудистой системы у мужчин. Власти региона организуют диспансеризацию прямо на рабочих местах, так как многие затягивают с посещением больниц и поликлиник. Для выполнения этой задачи есть более 50 мобильных медкомплексов с современным оборудованием для диагностики и процедур.
Еще одним важным направлением работы является подготовка сотрудников для местных медучреждений. В этом году в больницы и поликлиники региона придут работать 188 выпускников-целевиков: 131 врач, 57 медсестер и фельдшеров. Предоставляются различные меры поддержки. В том числе в прошлом году по всей области были приобретены 22 квартиры, в 2025 году планируется закупить еще 26. Анохин поручил главам помогать медработникам, чтобы им было проще адаптироваться на новом месте.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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