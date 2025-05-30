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В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта - РИА Новости, 30.05.2025
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09:37 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/akademija-2019906887.html
В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта
В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта - РИА Новости, 30.05.2025
В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта
Три академии по игровым видам спорта будут созданы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:37:00+03:00
2025-05-30T09:37:00+03:00
красноярский край
красноярск
россия
михаил котюков
олег романцев
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Три академии по игровым видам спорта будут созданы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом заявил губернатор края Михаил Котюков во время своего ежегодного послания. "Одной из тем послания губернатора Михаила Котюкова об основных направлениях экономической и социальной политики Красноярского края стало развитие в регионе физической культуры и спорта. Губернатор сообщил, что краевая власть поддерживает инициативу спортивной общественности о создании академий по игровым видам спорта: регби, баскетболу и футболу", - говорится в сообщении. Красноярск является признанной столицей регби благодаря двум выдающимся клубам – "Енисей-СТМ" и "Красный Яр". На базе этих клубов будет создана Академия регби. При поддержке Минспорта России завершается проектирование модернизации спорткомплекса "Авангард" – домашней площадки "Енисея-СТМ". При поддержке компании "Полюс" в рамках подготовки к юбилею города Красноярска будет обновлён домашний стадион "Красного Яра". Академия футбола имени Олега Романцева появится на базе спортивной школы олимпийского резерва "Енисей" в Зеленой Роще и на острове Отдыха, а в плане развития инфраструктуры для будущей Академии баскетбола – строительство комплекса на улице Авиаторов, модернизация "Арены. Север" и открытых баскетбольных площадок в Татышев-парке. "Суть новых академий не просто в улучшении материально-технической базы наших спортивных школ. Необходимо сделать акцент на образовательной составляющей. Очень важно пересмотреть систему работы с талантами, с тренерским составом во всем крае, который будет растить новое поколение красноярских спортсменов. Здесь нужен системный подход. Прошу правительство края подготовить такую программу", - сказал Котюков. Он отметил, что Красноярский край остается одним из ведущих спортивных регионов страны. Здесь развиваются массовый и корпоративный спорт, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства. Для привлечения старшего поколения в крае действует новая программа "Сибирское долголетие". География проекта "Дворовый инструктор" в этом году расширена до 49 муниципальных образований. В крае продолжается строительство спортивных сооружений. В этом году краевые территории получили 12 микроавтобусов, чтобы юные спортсмены могли ездить на соревнования в другие муниципалитеты. Всего за три года приобретут 28 микроавтобусов для территорий, средства уже предусмотрены в краевом бюджете.
https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html
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красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, олег романцев
Красноярский край, Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Олег Романцев
В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта

В Красноярском крае создадут три академии по регби, баскетболу и футболу

© Фото : Агентство PR+Sport, Максим КоняевФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Агентство PR+Sport, Максим Коняев
Футбольный мяч. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Три академии по игровым видам спорта будут созданы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, об этом заявил губернатор края Михаил Котюков во время своего ежегодного послания.
«
"Одной из тем послания губернатора Михаила Котюкова об основных направлениях экономической и социальной политики Красноярского края стало развитие в регионе физической культуры и спорта. Губернатор сообщил, что краевая власть поддерживает инициативу спортивной общественности о создании академий по игровым видам спорта: регби, баскетболу и футболу", - говорится в сообщении.
Красноярск является признанной столицей регби благодаря двум выдающимся клубам – "Енисей-СТМ" и "Красный Яр". На базе этих клубов будет создана Академия регби. При поддержке Минспорта России завершается проектирование модернизации спорткомплекса "Авангард" – домашней площадки "Енисея-СТМ". При поддержке компании "Полюс" в рамках подготовки к юбилею города Красноярска будет обновлён домашний стадион "Красного Яра".
Академия футбола имени Олега Романцева появится на базе спортивной школы олимпийского резерва "Енисей" в Зеленой Роще и на острове Отдыха, а в плане развития инфраструктуры для будущей Академии баскетбола – строительство комплекса на улице Авиаторов, модернизация "Арены. Север" и открытых баскетбольных площадок в Татышев-парке.
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"Суть новых академий не просто в улучшении материально-технической базы наших спортивных школ. Необходимо сделать акцент на образовательной составляющей. Очень важно пересмотреть систему работы с талантами, с тренерским составом во всем крае, который будет растить новое поколение красноярских спортсменов. Здесь нужен системный подход. Прошу правительство края подготовить такую программу", - сказал Котюков.
Он отметил, что Красноярский край остается одним из ведущих спортивных регионов страны. Здесь развиваются массовый и корпоративный спорт, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства. Для привлечения старшего поколения в крае действует новая программа "Сибирское долголетие". География проекта "Дворовый инструктор" в этом году расширена до 49 муниципальных образований. В крае продолжается строительство спортивных сооружений.
В этом году краевые территории получили 12 микроавтобусов, чтобы юные спортсмены могли ездить на соревнования в другие муниципалитеты. Всего за три года приобретут 28 микроавтобусов для территорий, средства уже предусмотрены в краевом бюджете.
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Красноярский крайКрасноярскРоссияМихаил КотюковОлег Романцев
 
 
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