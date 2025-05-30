https://ria.ru/20250530/akademija-2019906887.html

В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта

В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта - РИА Новости, 30.05.2025

В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта

Три академии по игровым видам спорта будут созданы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:37:00+03:00

2025-05-30T09:37:00+03:00

2025-05-30T09:37:00+03:00

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Три академии по игровым видам спорта будут созданы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом заявил губернатор края Михаил Котюков во время своего ежегодного послания. "Одной из тем послания губернатора Михаила Котюкова об основных направлениях экономической и социальной политики Красноярского края стало развитие в регионе физической культуры и спорта. Губернатор сообщил, что краевая власть поддерживает инициативу спортивной общественности о создании академий по игровым видам спорта: регби, баскетболу и футболу", - говорится в сообщении. Красноярск является признанной столицей регби благодаря двум выдающимся клубам – "Енисей-СТМ" и "Красный Яр". На базе этих клубов будет создана Академия регби. При поддержке Минспорта России завершается проектирование модернизации спорткомплекса "Авангард" – домашней площадки "Енисея-СТМ". При поддержке компании "Полюс" в рамках подготовки к юбилею города Красноярска будет обновлён домашний стадион "Красного Яра". Академия футбола имени Олега Романцева появится на базе спортивной школы олимпийского резерва "Енисей" в Зеленой Роще и на острове Отдыха, а в плане развития инфраструктуры для будущей Академии баскетбола – строительство комплекса на улице Авиаторов, модернизация "Арены. Север" и открытых баскетбольных площадок в Татышев-парке. "Суть новых академий не просто в улучшении материально-технической базы наших спортивных школ. Необходимо сделать акцент на образовательной составляющей. Очень важно пересмотреть систему работы с талантами, с тренерским составом во всем крае, который будет растить новое поколение красноярских спортсменов. Здесь нужен системный подход. Прошу правительство края подготовить такую программу", - сказал Котюков. Он отметил, что Красноярский край остается одним из ведущих спортивных регионов страны. Здесь развиваются массовый и корпоративный спорт, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства. Для привлечения старшего поколения в крае действует новая программа "Сибирское долголетие". География проекта "Дворовый инструктор" в этом году расширена до 49 муниципальных образований. В крае продолжается строительство спортивных сооружений. В этом году краевые территории получили 12 микроавтобусов, чтобы юные спортсмены могли ездить на соревнования в другие муниципалитеты. Всего за три года приобретут 28 микроавтобусов для территорий, средства уже предусмотрены в краевом бюджете.

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, олег романцев