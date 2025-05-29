https://ria.ru/20250529/zemlja-2019702420.html

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря - РИА Новости, 29.05.2025

На Земле началась сильная магнитная буря

Сильная магнитная буря началась на Земле, её пик пришёлся на утро 29 мая по московскому времени, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:56:00+03:00

2025-05-29T07:56:00+03:00

2025-05-29T07:56:00+03:00

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российская академия наук

вспышки на солнце

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, её пик пришёлся на утро 29 мая по московскому времени, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве", - сказал Богачёв. По его словам, буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности, о начале которого ученые сообщали вчера в связи с образованием в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр. По его словам, Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца текущей недели. "Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены. По состоянию на 7-8 утра обстановка стабилизировалась до уровня слабых возмущений, но в течение дня возможны повторные всплески", - добавил Богачёв.

https://ria.ru/20250416/zemlya-2011487991.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце