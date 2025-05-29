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На Земле началась сильная магнитная буря - РИА Новости, 29.05.2025
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07:56 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/zemlja-2019702420.html
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря - РИА Новости, 29.05.2025
На Земле началась сильная магнитная буря
Сильная магнитная буря началась на Земле, её пик пришёлся на утро 29 мая по московскому времени, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:56:00+03:00
2025-05-29T07:56:00+03:00
космос - риа наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, её пик пришёлся на утро 29 мая по московскому времени, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве", - сказал Богачёв. По его словам, буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности, о начале которого ученые сообщали вчера в связи с образованием в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр. По его словам, Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца текущей недели. "Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены. По состоянию на 7-8 утра обстановка стабилизировалась до уровня слабых возмущений, но в течение дня возможны повторные всплески", - добавил Богачёв.
https://ria.ru/20250416/zemlya-2011487991.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле началась сильная магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась сильная магнитная буря уровня, близкого к G3

© NASA Goddard Space Flight Center from GreenbeltВозмущения магнитного поля Земли
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt
Возмущения магнитного поля Земли
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, её пик пришёлся на утро 29 мая по московскому времени, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве", - сказал Богачёв.
По его словам, буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности, о начале которого ученые сообщали вчера в связи с образованием в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.
По его словам, Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца текущей недели.
"Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены. По состоянию на 7-8 утра обстановка стабилизировалась до уровня слабых возмущений, но в течение дня возможны повторные всплески", - добавил Богачёв.
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