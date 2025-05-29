https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019784772.html

Слова Зеленского о мире расходятся с делом, заявил депутат Госдумы

Слова Зеленского о мире расходятся с делом, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 29.05.2025

Слова Зеленского о мире расходятся с делом, заявил депутат Госдумы

Заявления Владимира Зеленского о мирном урегулировании украинского конфликта расходятся с делом и на практике лишь усиливают конфронтацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:22:00+03:00

2025-05-29T15:22:00+03:00

2025-05-29T15:22:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о мирном урегулировании украинского конфликта расходятся с делом и на практике лишь усиливают конфронтацию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине: киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Зеленский после визита в Германию в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. При этом Зеленский заявлял, что украинская сторона готова "в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира" встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы. "На практике видно, что абсолютно все заявления Зелинского о его стремлении к миру расходятся с делом и выражаются лишь в усилении конфронтации с нанесением массированных ударов западным летальным оружием по гражданским объектам и мирным российским гражданам", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский вынуждает российскую сторону принимать зеркальные ответные меры на агрессию ВСУ. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

https://ria.ru/20250527/gosduma-2019449325.html

https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019556192.html

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