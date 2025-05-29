https://ria.ru/20250529/zdunov-2019755673.html

Глава Мордовии рассказал о пользе здорового питания на форуме в Москве

Глава Мордовии рассказал о пользе здорового питания на форуме в Москве - РИА Новости, 29.05.2025

Глава Мордовии рассказал о пользе здорового питания на форуме в Москве

Мордовия – за органическую продукцию и здоровое питание, заявил глава республики Артём Здунов на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия", сообщает... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:11:00+03:00

2025-05-29T13:11:00+03:00

2025-05-29T13:11:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Мордовия – за органическую продукцию и здоровое питание, заявил глава республики Артём Здунов на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия", сообщает пресс-служба главы региона. Форум, проходивший на площадке Дома правительства Московской области, объединил ученых, врачей, экспертов в области здравоохранения, представителей органов власти, общественных объединений и производителей продуктов питания. Участники обсуждали вопросы формирования здорового общества, современные здоровьесберегающие технологии, развитие профилактической медицины и популяризацию здорового образа жизни. "Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова осмотрела выставочное пространство форума и побывала на стенде Мордовии. Регион по поручению президента России активно развивает производство органической продукции и входит в топ-10 субъектов по количеству сертифицированных производителей. Вице-премьеру рассказали об органической продукции, которую выпускают в республике. В частности, гендиректор Детской пищевой станции Сергей Киреев отметил, что более 20 лет предприятие производит молочную продукцию для детей, есть отдельная линейка органической продукции для самого раннего возраста – это единственное подобное производство в России", - говорится в сообщении. На стенде также была представлена продукция сельхозпредприятий "Мордовские пенькозаводы", "Край земли", "Правильные продукты" и "Биосфера", выпускающее под торговой маркой "Аривера" около 40 наименований первой в России линейки бакалейных продуктов, сертифицированных по стандарту органического земледелия. Вице-премьер заявила, что "приятно удивлена" представленными на стенде Мордовии органическими продуктами от республиканских производителей и попросила главу региона поделиться опытом по реализации проекта по здоровому питанию в школе. Глава Мордовии подчеркнул: основы здорового образа жизни и культуры питания должны закладываться в детстве. Одной из площадок, где обсуждаются такие вопросы, может стать общероссийский школьный проект "Разговоры о важном". "Разговоры о важном" - это разговор не только о политике, но и о том, как мы будем жить, как долго будем жить, как будем воспитывать детей. Поэтому вся идеологическая машина должна быть направлена на то, чтобы объяснить людям: жить надо долго, потому что это важно твоей семье – твоим родителям, твоим детям, и ты за это ответственен", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он также отметил, что рабочая группа по школьному питанию комиссии Госсовета продолжает свою работу, в том числе на базе данных социологических исследований, которые лягут в основу новых подходов к питанию детей в школе. "Мордовия – за органическую продукцию! У нас даже в школьном питании она присутствует", - подчеркнул глава республики. В завершение пленарной сессии Голикова вручила главе Мордовии благодарственное письмо председателя правительства РФ за весомые шаги по демографии и охране здоровья.

https://ria.ru/20250527/proizvodstvo-2019328080.html

https://ria.ru/20250515/mordovija-2017108622.html

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россия, артем здунов, республика мордовия