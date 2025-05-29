https://ria.ru/20250529/zapad-2019764322.html

Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу

Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.05.2025

Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу

Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:46:00+03:00

2025-05-29T13:46:00+03:00

2025-05-29T13:46:00+03:00

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сергей шойгу

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "На Западе стремятся максимально дискредитировать евразийские интеграционные инициативы, восстановление и развитие связей между нашими странами", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250528/yakovenko-2019670232.html

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