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Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.05.2025
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу
Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "На Западе стремятся максимально дискредитировать евразийские интеграционные инициативы, восстановление и развитие связей между нашими странами", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20250528/yakovenko-2019670232.html
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россия, сергей шойгу, снг, форум по международной безопасности в москве — 2025, в мире
Россия, Сергей Шойгу, СНГ, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, В мире
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу
Шойгу: Запад пытается дискредитировать развитие связей между странами СНГ