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Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.05.2025
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13:46 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/zapad-2019764322.html
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.05.2025
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу
Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:46:00+03:00
2025-05-29T13:46:00+03:00
россия
сергей шойгу
снг
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в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "На Западе стремятся максимально дискредитировать евразийские интеграционные инициативы, восстановление и развитие связей между нашими странами", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, сергей шойгу, снг, форум по международной безопасности в москве — 2025, в мире
Россия, Сергей Шойгу, СНГ, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, В мире
Запад пытается дискредитировать развитие связей в СНГ, заявил Шойгу

Шойгу: Запад пытается дискредитировать развитие связей между странами СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Запад пытается максимально дискредитировать развитие связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"На Западе стремятся максимально дискредитировать евразийские интеграционные инициативы, восстановление и развитие связей между нашими странами", - сказал Шойгу на неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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РоссияСергей ШойгуСНГФорум по международной безопасности в Москве — 2025В мире
 
 
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