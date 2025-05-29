https://ria.ru/20250529/zaharova-2019804046.html
Захарова раскритиковала слова Макрона о приверженности мирному процессу
Захарова раскритиковала слова Макрона о приверженности мирному процессу - РИА Новости, 29.05.2025
Захарова раскритиковала слова Макрона о приверженности мирному процессу
Разглагольствованиям президента Франции Эммануэля Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:15:00+03:00
2025-05-29T16:15:00+03:00
2025-05-29T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разглагольствованиям президента Франции Эммануэля Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Жители Франции намедни были немало удивлены, ознакомившись с одной откровенной публикацией в местной прессе. Основная мысль: мирные переговоры не имеют никакого значения, а французские солдаты уже на службе у киевского режима. Речь идёт о тактическом боевом подразделении с говорящим названием "Интернациональный реванш". Костяк его составляют французы. И название, конечно, не случайно", - написала она в своём Telegram-канале. Захарова рассказала, что у символики боевой группы "есть все характерные признаки неонацистских реваншистов: черепа, тёмная эстетика и слоган боевиков "Memento Audere Semper" (лат. "Не забывай отвагу") — лозунг итальянского фашиста и одного из союзников Муссолини Габриеле д"Аннунцио". "Французские реваншисты-неофашисты даже не скрываются. Они рассказывают о том, как приехали из Франции вести войну против русских "не жалея патронов" и надеются когда-нибудь схлестнуться в бою с Россией", - добавил она. Захарова отметила, что солдаты из Франции, в том числе выходцы из полиции, несут службу совместно с подразделениями разведки ВСУ, вся их идеология насквозь пропитана неонацистскими установками, а задача проста и понятна: убить как можно больше русских. "После такого заверениям из Парижа, разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится", - заключил она.
https://ria.ru/20250527/makron-2019360518.html
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
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в мире, франция, россия, париж, мария захарова, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Россия, Париж, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Захарова раскритиковала слова Макрона о приверженности мирному процессу
Захарова: разглагольствованиям Макрона о мирном процессе совсем не верится