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Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО - РИА Новости, 29.05.2025
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13:48 29.05.2025 (обновлено: 13:49 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/zaderzhanie-2019765054.html
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО - РИА Новости, 29.05.2025
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО
Петербуржец задержан за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО и оправдание теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:48:00+03:00
2025-05-29T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
владлен татарский
дарья трепова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Петербуржец задержан за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО и оправдание теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в силовых структурах города. "Задержан местный житель 1971 года рождения, который в соцсети "ВКонтакте" оправдывал террористический акт, совершенный в апреле 2023 года Дарьей Треповой, в результате которого погиб Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанный публично призывал к убийству участников СВО и предлагал взорвать здание одного из силовых ведомств в Санкт-Петербурге. А также среди знакомых - военнослужащих Ленинградского военного округа - негативно высказывался об участниках СВО и ходе спецоперации в целом. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению насильственных действий. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 12 лишения свободы.
https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html
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санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дарья Трепова
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО

Жителя Петербурга задержали за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Петербуржец задержан за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО и оправдание теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в силовых структурах города.
"Задержан местный житель 1971 года рождения, который в соцсети "ВКонтакте" оправдывал террористический акт, совершенный в апреле 2023 года Дарьей Треповой, в результате которого погиб Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения", - рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что задержанный публично призывал к убийству участников СВО и предлагал взорвать здание одного из силовых ведомств в Санкт-Петербурге. А также среди знакомых - военнослужащих Ленинградского военного округа - негативно высказывался об участниках СВО и ходе спецоперации в целом.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению насильственных действий. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 12 лишения свободы.
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