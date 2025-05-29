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Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО - РИА Новости, 29.05.2025
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО
Петербуржец задержан за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО и оправдание теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:48:00+03:00
2025-05-29T13:48:00+03:00
2025-05-29T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
владлен татарский
дарья трепова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Петербуржец задержан за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО и оправдание теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в силовых структурах города. "Задержан местный житель 1971 года рождения, который в соцсети "ВКонтакте" оправдывал террористический акт, совершенный в апреле 2023 года Дарьей Треповой, в результате которого погиб Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанный публично призывал к убийству участников СВО и предлагал взорвать здание одного из силовых ведомств в Санкт-Петербурге. А также среди знакомых - военнослужащих Ленинградского военного округа - негативно высказывался об участниках СВО и ходе спецоперации в целом. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению насильственных действий. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 12 лишения свободы.
https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html
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санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дарья Трепова
Жителя Петербурга задержали за призывы к убийствам участников СВО
Жителя Петербурга задержали за призывы в соцсетях к убийствам участников СВО