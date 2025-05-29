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Юртаев оценил реализацию госпрограмм на Кубани на 93% - РИА Новости, 29.05.2025
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Краснодарский край
 
15:03 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/yurtaev-2019780439.html
Юртаев оценил реализацию госпрограмм на Кубани на 93%
Юртаев оценил реализацию госпрограмм на Кубани на 93% - РИА Новости, 29.05.2025
Юртаев оценил реализацию госпрограмм на Кубани на 93%
Выполнение государственных программ в Краснодарском крае по итогам 2024 года составило 93%, сообщил на 60-й сессии Законодательного Собрания региона министр... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:03:00+03:00
2025-05-29T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выполнение государственных программ в Краснодарском крае по итогам 2024 года составило 93%, сообщил на 60-й сессии Законодательного Собрания региона министр экономики края Алексей Юртаев. По итогам его выступления депутаты приняли постановление о выполнении краевых госпрограмм в 2024 году. "В прошлом году финансирование 28 государственных программ составило более 516 миллиардов рублей. По итогам года их выполнение обеспечено на 480 миллиардов рублей, или 93% от предусмотренных бюджетных средств. В том числе федеральный бюджет исполнен на 98,8%. Его средства были привлечены в рамках 23 госпрограмм РФ. Это более 51 миллиарда рублей, в том числе половина – это софинансирование со стороны муниципальных образований, и более 81 миллиарда рублей – внебюджетное финансирование", – привел данные министр. По его словам, край определил на 2024 год целевые показатели по 583 позициям. В полном объеме достичь плановых значений удалось по 495 пунктам. Вместе с тем по 71 позиции плановые значения перевыполнены более чем в 1,5 раза. "Также было предусмотрено к исполнению 767 программных мероприятия. Из них по 646 мероприятиям достигнуто 822 запланированных результата. Общий объем неосвоения бюджетных средств за прошлый год составил 36 миллиардов рублей, или 7% от всех бюджетных назначений. По шести программам бюджетное исполнение финансирования отмечено ниже среднего уровня исполнения, а средний уровень – это 93,5%. В частности, это программы развития ЖКХ, комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры, развитие санаторно-курортного лечения, обеспечение безопасности населения", – уточнил Юртаев. Приоритетом реализуемых программ, подчеркнул министр, является повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств. "Депутатский контроль за тем, как расходуются средства федерального и краевого бюджетов при реализации программных мероприятий, необходим. И в первую очередь для того, чтобы иметь четкое представление, где следует усилить позиции по освоению средств, на что обратить внимание для своевременного завершения тех или иных проектов", - отметил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20250529/selkhozkultury-2019779518.html
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия
Юртаев оценил реализацию госпрограмм на Кубани на 93%

Юртаев оценил реализацию госпрограмм в Краснодарском крае на 93%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выполнение государственных программ в Краснодарском крае по итогам 2024 года составило 93%, сообщил на 60-й сессии Законодательного Собрания региона министр экономики края Алексей Юртаев.
По итогам его выступления депутаты приняли постановление о выполнении краевых госпрограмм в 2024 году.
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"В прошлом году финансирование 28 государственных программ составило более 516 миллиардов рублей. По итогам года их выполнение обеспечено на 480 миллиардов рублей, или 93% от предусмотренных бюджетных средств. В том числе федеральный бюджет исполнен на 98,8%. Его средства были привлечены в рамках 23 госпрограмм РФ. Это более 51 миллиарда рублей, в том числе половина – это софинансирование со стороны муниципальных образований, и более 81 миллиарда рублей – внебюджетное финансирование", – привел данные министр.
По его словам, край определил на 2024 год целевые показатели по 583 позициям. В полном объеме достичь плановых значений удалось по 495 пунктам. Вместе с тем по 71 позиции плановые значения перевыполнены более чем в 1,5 раза.
"Также было предусмотрено к исполнению 767 программных мероприятия. Из них по 646 мероприятиям достигнуто 822 запланированных результата. Общий объем неосвоения бюджетных средств за прошлый год составил 36 миллиардов рублей, или 7% от всех бюджетных назначений. По шести программам бюджетное исполнение финансирования отмечено ниже среднего уровня исполнения, а средний уровень – это 93,5%. В частности, это программы развития ЖКХ, комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры, развитие санаторно-курортного лечения, обеспечение безопасности населения", – уточнил Юртаев.
Приоритетом реализуемых программ, подчеркнул министр, является повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств.
"Депутатский контроль за тем, как расходуются средства федерального и краевого бюджетов при реализации программных мероприятий, необходим. И в первую очередь для того, чтобы иметь четкое представление, где следует усилить позиции по освоению средств, на что обратить внимание для своевременного завершения тех или иных проектов", - отметил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
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